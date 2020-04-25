Gazeteci Aydoğan toprağa verildi
Kayseri'de uzun yıllar gazetecilik yapan Mustafa Aydoğan, son yolculuğuna uğurlandı.
25.04.2020 15:34 | Son Güncelleme: 25.04.2020 15:34
Kayseri'de uzun yıllar gazetecilik yapan Mustafa Aydoğan, son yolculuğuna uğurlandı.
Kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Aydoğan için Hulusi Akar Camisinde cenaze töreni düzenlendi.
Aydoğan, burada kılınan cenaze namazının ardından Kayseri Asri Mezarlığı'nda defnedildi.
Törene, Aydoğan'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya ile meslektaşları katıldı.
Kaynak: AA