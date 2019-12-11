Gayrimenkule en çok ABD’liler ve Almanlar yatırım yaptı
RE360 Gayrimenkul Buluşması'nda konuşan Jll Uluslararası Sermaye Grubu yöneticisi Fadi Moussalli, Gayrimenkul piyasalarına en fazla yatırım yapanların Almanlar ve ABD'liler olduğunu söyledi.
11.12.2019 08:21 | Son Güncelleme: 11.12.2019 08:21
RE360 Gayrimenkul Buluşması'nda konuşan Jll Uluslararası Sermaye Grubu yöneticisi Fadi Moussalli, Gayrimenkul piyasalarına en fazla yatırım yapanların Almanlar ve ABD'liler olduğunu söyledi.
Kaynak: Dunya.com