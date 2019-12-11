Gayrimenkule en çok ABD’liler ve Almanlar yatırım yaptı

11.12.2019 08:21 | Son Güncelleme: 11.12.2019 08:21

RE360 Gayrimenkul Buluşması'nda konuşan Jll Uluslararası Sermaye Grubu yöneticisi Fadi Moussalli, Gayrimenkul piyasalarına en fazla yatırım yapanların Almanlar ve ABD'liler olduğunu söyledi.