GAÜN 2. Lig Henbol müsabakalarına ev sahipliği yaptı

GAZİANTEP (İHA) - Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından organize edilen ve Gaziantep Üniversitesinin (GAÜN) ev sahipliğinde gerçekleştirilen "2. Lig Üniversitelerarası Hentbol Şampiyonası" sona erdi. Turnuvada, Giresun Üniversitesi Erkek ve Kadınlar Hentbol takımları birinci oldu.

GAÜN Spor Bilimleri Fakültesi Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen turnuvada; Gaziantep Üniversitesi, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, Giresun Üniversitesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Kilis 7 Aralık Üniversitesi ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi takımları mücadele etti.

Karşılaşmalar sonunda Erkeklerde; Giresun Üniversitesi birinci, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ikinci, Kilis 7 Aralık Üniversitesi üçüncü oldu. Kadınlar kategorisinde ise; Giresun Üniversitesi birinci, Kilis 7 Aralık Üniversitesi ikinci, Gaziantep Üniversitesi üçünü oldu.

Final maçını izleyen GÜAN Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın ile Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Balat, müsabaka sonrası düzenlenen törenle dereceye giren takımlara kupalarını takdim ettiler. - GAZİANTEP