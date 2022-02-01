Gaston Campi: Abdülkadir Ömür'ü Messi'ye benzetiyorum

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'a devre arasında transfer olan Arjantinli defans oyuncusu 30 yaşındaki Gaston Campi, Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür'ün tekniğini, dünyaca ünlü yıldız Lionel Messi'ye benzetti.

Devre arası transfer döneminde Portekiz'in Arouca takımından Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'un kadrosuna dahil edilen ve daha önce ülkemizde Trabzonspor ile Fatih Karagümrük formalarını terleten Arjantinli Gaston Campi, Demirören Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. FIFA'nın milli maçlar nedeniyle verdiği arayı takımıyla beraber Antalya Belek'te geçiren Campi, Malatya'da çok iyi karşılandığını söyledi. Gaston Campi, "Şimdi ligin ikinci yarısına hazırlanıyoruz. Yeni gelen başka arkadaşlarım da var. Onlarla beraber iyi bir grup oluşturduk. Bizim için çok zorlu geçecek ama başaracağımıza inanıyorum" dedi.

Türkiye'de en sevdiği yemeklerden birinin balık olduğunu söyleyen Campi, kebap ve baklavadan da hoşlandığını dile getirdi. Campi, bildiği Türkçe kelimelerin ise 'Günaydın', 'Afiyet olsun', 'Sonraki maç' ve 'Teşekkürler' olduğunu aktardı.