Garry Rodrigues'ten Galatasaray itirafı: Transferin son günü beni istediler
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Garry Rodrigues'ten Galatasaray itirafı: Transferin son günü beni istediler

23.10.2020 11:41 | Son Güncelleme: 23.10.2020 11:52

Fenerbahçe'nin sözleşmesini feshettiği Garry Rodrigues, sarı lacivertli ekipten ayrılış sürecini anlattı ve transferin son günü Galatasaray'ın kendisini istediğini söyledi.

Galatasaray, Ocak 2017'deki ara transfer döneminde PAOK'tan renklerine bağladığı Garry Rodrigues'i Ocak 2019'daki ara dönemde Al İttihad'a satmıştı. Yeşil Burun Adaları pasaportlu kanat oyuncusunu Fenerbahçe, geçen sezonun başında Temmuz 2019'da kiralık olarak kadrosuna katmıştı.

"EMRE BELÖZOĞLU VE EROL HOCA İLE PROBLEMİM YOKTU"

Sarı-lacivertliler yollarını ayırdıktan sonra Suudi Arabistan takımına geri dönen, adı yeniden Galatasaray ile anılan Rodrigues, Sözcü Gazetesi'ne süreci anlattı.

Fenerbahçe'nin kalmasını istemediğini belirten Rodrigues, "Ben bir şey yapmadım, Fenerbahçe kontratımı sonlandırdı. Al İttihad'ın bana ihtiyacı vardı, Suudi Arabistan'a geldim. Fenerbahçe'de çok yüksek ücret aldığımı söylediler. Onlara pahalı gelmişim. Devam etmek istiyordum ama böyle bir yöntemi tercih ettiler. Açıkçası umurumda değil. Kontratım vardı ve işime bakıyordum. Emre Belözoğlu ve Erol Hoca ile bir problemim yok. Olmadı. Bana 'Seni istemiyoruz' demediler ama kalmamı da istemediler" dedi.

"G.SARAY SON GÜN TEKLİF YAPTI"

Eski takımı Galatasaray'ın yaptığı teklifle ilgili konuşan başarılı oyuncu, "Galatasaray beni transferin son günü istedi. Kulübüm Al İttihad reddedince Galatasaray'a gidemedim. Orada oynamak isterdim. Galatasaray yönetimi neden son gün teklif yaptı, anlayamadım. İkinci devrede Galatasaray'da oynar mıyım şu an bilemem. Suudi Arabistan'da güzel bir kontratım var işime bakmalıyım" ifadelerini kullandı.

Garry Rodrigues'ten Galatasaray itirafı: Transferin son günü beni istediler

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Haber Yorumları (2)
NAZMİ: son gün kelepire alırız demişlerdir,
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HİKMET: zaten bir halta yaramıyordu iki yüzlü terbiyesiz . iyi olmuş gitmesi.
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