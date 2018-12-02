Gardiyan Atletin, Oğlu Anısına Düzenlediği Geleneksel Maraton Koşuldu

SİVAS'ta 7 yıl önce trafik kazasında hayatını kaybeden atlet Yunus Emre Koç anısına yol koşusu ve mini maraton düzenlendi.

9 Haziran 2011'de, 16 yaşındayken geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitiren Sivas Özdemirspor'un lisanslı atleti Yunus Emre Koç'un ölümünün 7'nci yılında, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün katkılarıyla düzenlenen "Yunus Emre Koç 7'nci Anma Yol Koşusu ve Mini Maratonu", merhum atletin mezarının bulunduğu Esenyurt Mahallesi'nde başladı. Esenyurt-Karşıyaka-Kızılırmak-Akevler-Esenyurt güzergahında gerçekleştirilen koşuya 60 sporcu katıldı. Çeşitli kategorilerde gerçekleştirilen 6 kilometrelik yarışlarda dereceye giren sporculara, ödülleri ve madalyaları verildi.

Yunus Emre Koç'un babası, gardiyan ve aynı zamanda atlet olan İlhan Koç, geleneksel hale gelen koşunun 7'ncisini düzenlediklerini söyledi. Koç, oğlu adına düzenlediği koşunun bundan sonra Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen okullar arası yarışmaya dahil edileceğini belirterek katılan sporculara teşekkür etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Koşudan görüntüler

-İlhan Koç'un açıklaması

-Ödüllerin verilmesi

- Sivas