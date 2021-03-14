Garanti BBVA'dan yeşil yatırımları desteklemek için kömürü finanse etmeme taahhüdü

Garanti BBVA'dan yapılan açıklamaya göre bu taahhüt, Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli'nin (IPCC) tavsiyeleriyle uyumlu ve küresel sıcaklık artışını maksimum 1,5°C ile sınırlama, 2050'de karbon nötr ekonomi hedeflerine de hizmet ediyor. Garanti BBVA, adil dönüşüm ilkesi doğrultusunda, bu alanda faaliyet gösteren müşterilerini yeşil yatırımlar için teşvik etmeyi hedeflerken, müşterilerinin yeşil yatırımlarına finansman sağlamaya da devam edecek.

Konuyla ilgili bilgi veren Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ "Garanti BBVA olarak, tüm bireyler için kapsayıcı, güçlü ve istikrarlı bir ekonominin, finansal hizmet sektörünü toplumsal ihtiyaçlar ışığında yeniden şekillendirerek mümkün olacağına inanıyoruz. Kurum kültürümüzün önemli bir parçası olan sürdürülebilirlik çalışmalarımız kapsamında iklim değişikliğiyle mücadeleye büyük önem veriyoruz. Ekonomik ve toplumsal refah için dünya üzerindeki yaşamın karşı karşıya kaldığı en büyük küresel krizlerden olan iklim değişikliğine karşı, iş dünyasını ve paydaşlarımızı harekete geçmeleri için teşvik ediyoruz. 2014 yılından beri proje finansmanı kapsamında finanse ettiğimiz yeni enerji projelerinin tamamı yenilenebilir enerji yatırımlarından oluşuyor. 2015 yılında Türkiye'nin düşük karbonlu ekonomiye geçişine ve iklim değişikliğiyle mücadelesine destek olmak amacıyla İklim Değişikliği Eylem Planımızı yayımladık. Proje Finansmanı portföyümüzdeki yenilenebilir enerji oranı %73'e ulaşırken bu alana sağladığımız toplam finansman 5,3 milyar ABD dolarını aştı. Yaklaşık %25 pazar payıyla Türkiye'de rüzgâr enerji santrallerinin finansmanında pazar lideriyiz. Yenilenebilir enerjiye olan desteğimiz ve katkımız ortada… Şimdi bu duruşumuzu bir adım öteye taşıyor ve kömürle bağlantılı aktiviteleri finanse etmeyeceğimizi taahhüt ediyoruz. Mevcut portföyümüzdeki kömür faaliyetlerine ilişkin riskimizi de en geç 2040 yılına kadar sıfırlayarak bu sektörden tamamen çıkacağız. Kömür santralleri ve madenleriyle ilgili yeni yatırımları finanse etmeyeceğiz. Bununla birlikte kömür sektöründe faaliyet gösteren müşterilerimizin yeşil yatırımlarına destek vererek, ülkemizde düşük karbona geçiş sürecinin hızlanması ve bu dönüşümün adil bir şekilde gerçekleşmesi için çalışmaya devam edeceğiz. Müşterilerimize bu yolculukta aktif şekilde yardımcı olarak, sürdürülebilir enerji kaynaklarına geçişlerinde hem finansal hem de bilgi ve tecrübe paylaşımı konusunda her türlü desteği vermeye hazırız." dedi.