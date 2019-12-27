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Garanti BBVA'dan üç yeni destek

Garanti BBVA, Uluslararası Finans Kurumu, Avusturya Kalkınma Bankası ve Yeşil Büyüme Fonu arasında imzalanan protokoller kapsamında 22 ilde yer alan enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji projelerine, KOBİ'lere, kadın girişimcilere 133 milyon dolarlık finansman desteği sağlanacak.

27.12.2019 11:04 | Son Güncelleme: 27.12.2019 11:04
Garanti BBVA'dan üç yeni destek

Garanti BBVA, Uluslararası Finans Kurumu, Kalkınma Bankası ve Yeşil Büyüme Fonu arasında imzalanan protokoller kapsamında 22 ilde yer alan enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji projelerine, KOBİ'lere, kadın girişimcilere 133 milyon dolarlık finansman desteği sağlanacak.

Kaynak: Dunya.com

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