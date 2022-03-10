Garanti BBVA, Çevresel, Sosyal ve Yönetişim bağlantılı ilk repo işlemini gerçekleştirdi

Sürdürülebilirlik performansına endeksli ilk repo işlemini gerçekleştiren Garanti Bbva, gerçekleştirmiş olduğu bu yeni işlem ile sürdürülebilir finans hacmini Ağustos 2022'de 2 milyar TL'ye çıkarmayı ve tüketilen enerjinin tamamını yenilebilir enerji kaynaklarından sağlayarak IREC ile sertifikalandırılmayı taahhüt ediyor.

Garanti Bbva'nın performansı; kredi yapısında atanmış, uluslararası bağımsız çevresel ve sosyal danışmanlık firması tarafından, yıllık olarak mutabık kalınan kriterler üzerinden değerlendirilecek. İlk değerlendirmeyle alınacak puan, baz puan kabul edilecek. Sonraki değerlendirmelerde Garanti BBVA performansını iyileştirerek taahhüt etmiş olduğu kriterleri yerine getirirse, baz puan üstünden faiz indirimine gidilecek.

"GARANTİ BBVA, UZUN SÜREDİR OLDUĞU GİBİ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK PROJELERİNİ DESTEKLEYECEK"

Konuyla ilgili bilgi veren Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Aydın Güler, "Garanti BBVA, uluslararası bankaların ve yatırımcıların Türkiye'de çalışmak isteyeceği ilk banka olma vizyonu doğrultusunda; deneyimli ekibi ve iş yaratma kabiliyetindeki başarısıyla sektördeki öncü konumunu koruyor. Bankamız sürdürülebilirlik performansına endeksli ilk repo işlemiyle, sendikasyon kredilerinin yanı sıra farklı borçlanma araçlarına da sürdürülebilirlik konusunu işlemeye devam diyor. Bu işlemle yurtdışı finansman piyasasındaki sürdürülebilir fonlama yaratma gücümüzü bir kez daha kanıtladık. Garanti BBVA, Standard Chartered ile 370 gün vadeli 75 milyon ABD doları tutarında gerçekleştirdiği ESG bağlantılı repo işlemiyle iklim değişikliği ile mücadele ve düşük karbonlu ekonomiye geçiş kapsamında dünyamızın sürdürülebilir kalkınmasına destek oluyor. Garanti BBVA, 15 yıldan uzun süredir olduğu gibi bundan sonra da sürdürülebilirlik projelerini çeşitlendirilerek desteklemeye ve bu konuda sektörde öncü olmaya devam edecek." dedi.