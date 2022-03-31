Ukrayna'daki savaşa destek veren profesyonel oyuncu takımdan uzaklaştırıldı - Haberler

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Ukrayna'daki savaşa destek veren profesyonel oyuncu takımdan uzaklaştırıldı

Haberler.com - Yakupcan Aydemir - Gamegar
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Ukrayna'daki savaşa destek veren profesyonel oyuncu takımdan uzaklaştırıldı

İngiliz espor takımı Fnatic Esports'un BraveAF kullanıcı adlı Valorant oyuncusu Andrew Gorchakov'un Ukrayna'daki savaşı destekleyen özel mesajlarının ifşalanmasının ardından Fnatic Esports'un yaptığı açıklama ile oyuncunun takımdan uzaklaştırıldığı duyuruldu.

Avrupa'daki espor takımlarının gözde isimleri arasında yer alan Fnatic Esports'un profesyonel Valorant oyuncusu Andrew Gorchakov, Ukrayna'daki savaşı destekleyen mesajlarının ifşalanmasının ardından takımdan uzaklaştırıldı.

Rus asıllı profesyonel Valorant espor oyuncusu Andrew Gorchakov'un Rusya'yı desteklediği mesajların ifşalanması sonucunda espor takımından uzaklaştırıldığı bildirildi. Yayınlanan mesajların çok fazla tepki toplamasına ve Ukrayna'da yaşanan olaylara karşı sessiz kalmamak Fnatic Esports, oyuncuyu uzaklaştırma kararı aldı.

FNATIC Esports'un kamuoyuna yaptığı açıklamada, "Valorant oyuncularımızdan Andrew "BraveAF" Gorchakov ile devam eden bir durumun farkındayız. Derhal geçerli olmak üzere, biz bir soruşturma başlatırken Gorchakov Fnatic'teki profesyonel oyundan uzaklaştırılacak." Sözlerine yer verdi.

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Ukrayna'daki savaşa destek veren profesyonel oyuncu takımdan uzaklaştırıldı

Uzaklaştırma kararı verildikten sonra açıklamada bulunan espor oyuncusu, "Mevcut durum hakkında... Bu ekran görüntüleri benim ve Ukraynalı kızın özel mesajlarından. 24 Şubat'tan önce biraz sohbet ettik ve iyi olup olmadığını öğrenmek için 24 Şubat sabahı ona yazdım." dedi. "Bunun bir an önce bitmesini istediğimi ve insanların zarar görmesini ya da ölmesini istemediğimi açıkça görebilirsiniz."

Ukrayna'daki savaşa destek veren profesyonel oyuncu takımdan uzaklaştırıldı

Ukrayna'daki savaşa destek veren profesyonel oyuncu takımdan uzaklaştırıldı

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Gamegar Editörü Haberler.com - Gamegar

Ukrayna, Rusya, Espor, Gamegar,, Haberler

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