Ukrayna'daki savaşa destek veren profesyonel oyuncu takımdan uzaklaştırıldı

Avrupa'daki espor takımlarının gözde isimleri arasında yer alan Fnatic Esports'un profesyonel Valorant oyuncusu Andrew Gorchakov, Ukrayna'daki savaşı destekleyen mesajlarının ifşalanmasının ardından takımdan uzaklaştırıldı.

UKRAYNA'DAKİ SAVAŞA DESTEK VERDİ

Rus asıllı profesyonel Valorant espor oyuncusu Andrew Gorchakov'un Rusya'yı desteklediği mesajların ifşalanması sonucunda espor takımından uzaklaştırıldığı bildirildi. Yayınlanan mesajların çok fazla tepki toplamasına ve Ukrayna'da yaşanan olaylara karşı sessiz kalmamak Fnatic Esports, oyuncuyu uzaklaştırma kararı aldı.

"PROFESYONEL OYUNDAN UZAKLAŞTIRILACAK"

FNATIC Esports'un kamuoyuna yaptığı açıklamada, "Valorant oyuncularımızdan Andrew "BraveAF" Gorchakov ile devam eden bir durumun farkındayız. Derhal geçerli olmak üzere, biz bir soruşturma başlatırken Gorchakov Fnatic'teki profesyonel oyundan uzaklaştırılacak." Sözlerine yer verdi.

"İNSANLARIN ÖLMESİNİ İSTEMEDİĞİMİ AÇIKÇA GÖREBİLİRSİNİZ"

Uzaklaştırma kararı verildikten sonra açıklamada bulunan espor oyuncusu, "Mevcut durum hakkında... Bu ekran görüntüleri benim ve Ukraynalı kızın özel mesajlarından. 24 Şubat'tan önce biraz sohbet ettik ve iyi olup olmadığını öğrenmek için 24 Şubat sabahı ona yazdım." dedi. "Bunun bir an önce bitmesini istediğimi ve insanların zarar görmesini ya da ölmesini istemediğimi açıkça görebilirsiniz."