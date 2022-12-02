TENSTAR, Valorant operasyonlarını durdurdu

İngiliz espor organizasyonu olan TENSTAR, 1 Aralık'ta yaptığı duyuru ile Valorant operasyonlarını sürdürülebilirlik ve çalkantılı bir ekonomik döneminde gelişmekte olan bir takımın eko-sistemine yatırım yapmanın finansal baskısını hissetmesi nedeniyle derhal yürürlüğe girecek şekilde duraklatacağını açıkladı.

RIOT ve yeni kurulan Valorant Challenger League ile görüşme yapan TENSTAR, toplantının görünümde son derece olumlu geçtiğini söylese de hala bir ayarlamadan geçtiğini bildirdi ve gerekli düzenlemelerin yapıldığı takdirde geri döneceklerini açıkladı.

TENSTAR, VALORANT OPERASYONLARINI DURDURDU

24 Mayıs 2021 tarihinde Valorant takımını kuran TENSTAR espor organizasyonu, 1 Aralık 2022 tarihinde ekonomik çalkantılı nedeniyle Valorant operasyonlarını durdurma kararı aldı.

TENSTAR VALORANT KADROSU

Michal " Buld " Sokal

" Sokal Kacper " kacpi " Wolski

" Wolski Jakub " Maniek" Mankowski

Mankowski Wojciech "Stix" Chamielec

TENSTAR'ın internet sitesinde yaptığı duyuruda, "Eko-sistemin yerleşeceğinden ve olgunlaşacağından, olgunlaştığında yeniden gireceğimizden eminiz. Son 20 ayda takıma büyük yatırımlar yaptık ve bazı yıldız zirveleri yaşadık" dedi ve açıklamasının devamında şu sözlere yer verdi: "Sunucuda istisnai olmamıza rağmen, diğer alanlarda da değiliz. Büyümemiz ve çalışanlarımız tüm süreç boyunca olağanüstü oldu. Kulübümüzü Valorant'ta hayal bile edemeyeceğimiz yerlere götürdük."

RAINBOX SIX SIEGE'E DEVAM EDİYOR

Açıklamasında Rainbow Six Siege'i desteklemeye ve yatırım yapmaya devam edeceğini söyleyen TENSTAR, Eko-sistemin halihazırda kurulduğunu ve takımları desteklemek için açık bir yolun olduğu biliniyor.