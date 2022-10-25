Popüler dijital video oyun dağıtımcısı Steam, oyun fiyatlarını ülkelere özel yerel fiyatlandırma ile mağazaya sürüyor. Geçtiğimiz aylarda 1.8 olan Steam dolar kuru şu anda ne kadar? Steam dolar kuru ne kadar? Steam dolar kuru 2022! Detayları haberimizde…

Türk oyuncularının son kale olarak adlandırdığı Steam'de piyasaya sürülmeye hazırlanan oyunların minimum 500 TL bandında çıkış yapması ve eski nesil oyunların bir anda zamlanmasıyla beraber Türk oyuncular, Steam'de dolar kurunun ne kadar olduğunu merak ediyor. Peki, Steam dolar kuru ne kadar? Steam dolar kuru 2022! İşte detaylar…

STEAM DOLAR KURU NE KADAR?

Steam'in 25 Ekim'de yaptığı açıklama ile Türkiye'deki yerel fiyatlandırmaları güncellediklerini açıkladı. Daha önce 1.8 olan Steam dolar kuru 10 TL'ye çıktı. Steam mağazasında Ekim itibariyle 1 dolar artık 10 TL oldu. 10 dolarlık bir oyun 125 TL ile piyasaya sürülecek iken 60 dolarlık oyunlar ise 510 TL ile çıkış yapacak.

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STEAM, YEREL FİYATLANDIRMA HAKKINDA AÇIKLAMA YAPTI

Steam'in 25 Ekim 02:10'da yayınladığı raporda oyunların yerel fiyatlandırmasında güncelleme yaptığını duyurdu. Yapılan açıklamada aşağıdaki sözlere yer verildi:

"Yıllardır ekibimiz, Steam'in desteklediği 39 para biriminin (gerçekten çok fazla!) dinamiklerini kavrayabilecek vakti veya kaynağı olmayan geliştiricilere rehber olarak tavsiye edilen fiyatlar sundu. Bu tavsiyeler, bir oyunu USD fiyatına göre diğer para birimlerinde nasıl fiyatlandıracağımızı göstermektedir. Mesela oyununuz için 19,99 USD fiyat biçtiğiniz ancak Katar Riyali veya Norveç Kronu cinsinde ne fiyat koymanız gerektiğine emin olmadığınız durumlarda bu tavsiyeler faydalı olabilir.

Bu fiyatların faydalı bir rehber olduğunu düşünüyoruz ancak ülkelerin satın alma güçleri ve para birimleri sürekli olarak değiştiğinden, tavsiyelerimizin güncel kalabilmesi için tavsiye edilen fiyatlarda büyük değişiklikler yapmamız gerekti.

Tavsiye edilen fiyatları yeni fiyatlarla güncelledik ancak tekrar edelim, Steam'deki geliştiriciler kendi fiyatlarını belirlemekte serbesttir. Tavsiye edilen dönüştürülmüş fiyatlarımızı bazı para birimlerinde veya hepsinde kullanabilir ya da hiçbirinde kullanmayabilirsiniz.

Ayrıca, tavsiye edilen fiyatlarımızı gözden geçirme sıklığımızı artırarak bu rehberi olabildiğince faydalı tutmaya gayret edeceğiz. Bu tavsiyeleri her yıl yakından inceleyeceğiz ve gerekli düzeltmeleri yapacağız."