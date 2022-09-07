Şirketin yarısını satın aldı! Çinli şirket Tencent'ten Ubisoft'a 297 milyon dolarlık yatırım

Çin merkezli teknoloji şirketi Tencent, Assassin's Creed ve Far Cry oyunların geliştiriciliğini yapan Fransız video oyun geliştiricisine 297 milyon dolarlık yatırım yaptığı bildirildi. Yapılan yatırım sonrası Tencent, Ubisoft'ta yüzde 49,9'luk hisse sahibi olurken şirkette yüzde 5 oranında oy hakkı elde etti.

Ubisoft'un Salı günü yaptığı açıklamada Çinli şirket, Assassin's Creed ve Far Cry serilerinin geliştiricisine yaptığı yatırımı bir dizi finansal manevra yoluyla tam tamına 298 milyon dolarlık yatırım yaptığını açıkladı.

TENCENT, UBISOFT'A 297 MİLYON DOLAR YATIRIM YAPTI

Tencent, Ubisoft'un hisselerini doğrudan satın almak yerine 200 milyon avroluk hisse senedi ve 100 milyon avroluk sermayesi bulunan Guillemot Brothers Limited'da yaptığı 297 milyon dolarlık yatırım ile yüzde 49,9'luk ekonomik pay ve yüzde 5'lik bir oy hakkı elde etti.

""İLİŞKİMİZİ GENİŞLETMEKTEN HEYECAN DUYUYORUZ"

Tencent başkanı Martin Lau'nun yatırım sonrası açıklamasında, "Ubisoft sürükleyici oyun deneyimleri geliştirmeye devam ederken ve Ubisoft'un en tanınmış AAA serilerinden bazılarını mobil cihazlara getirmeye devam ederken, kurucular Guillemot ailesiyle olan ilişkimizi genişletmekten heyecan duyuyoruz." sözlerine yer verdi. "Bu anlaşma aynı zamanda yaratıcı kurucuların yanında, şirketlerini yeni zirvelere taşıyacaklarına dair tam bir güvenle yatırım yapma felsefemizle de uyumludur."

ŞİRKET POZİSYONLARINDA DEĞİŞİKLİK OLMAYACAK

Yapılan anlaşma sonrası şirket pozisyonlarında bir değişiklik olmayacağı bildirildi. Guillemot ailesi, Guillemot Brothes Limited üzerinde münhasır kontrole sahip olmaya devam edecek ve Tencent, şirketin yönetim kurulunda herhangi bir koltuk kazanmayacak.