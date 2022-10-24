Sakarya'dan mutlu ayrıldı! Galatasaray, ligin ilk maçında galip geldi

Galatasaray'ın elektronik spor takımı Galatasaray Espor, FIFA Pro Clubs takımı ile Türkyie Espor Futbol Ligi'nin ilk haftasında Sakaryaspor'u 2-1 mağlup etti. Sarı-Kırmızılılar, lige galibiyet ile başladı.