Sakarya'dan mutlu ayrıldı! Galatasaray, ligin ilk maçında galip geldi
Gamegar Haberleri
Galatasaray'ın elektronik spor takımı Galatasaray Espor, FIFA Pro Clubs takımı ile Türkyie Espor Futbol Ligi'nin ilk haftasında Sakaryaspor'u 2-1 mağlup etti. Sarı-Kırmızılılar, lige galibiyet ile başladı.
Türkiye Espor Futbol Ligi'nin ilk haftasında Sakaryaspor ile karşılaşan Galatasaray Espor, bir farkla Sakaryaspor'u mağlup etti.
Galatasaray Esports'un FIFA Pro Clubs takımı, Türkiye Espor Futbol Ligi'nin ilk haftasını galibiyet ile kapatmayı başardı. Sarı-Kırmızılılar, ligin ilk haftasında 2-1'lik skor ile Sakaryaspor karşısında galibiyet aldı.
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Galatasaray Espor'un Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "FIFA Pro Clubs takımımız Türkiye Espor Futbol Ligi'nin ilk haftasında Sakaryaspor ekibini 2-1 mağlup ederek lige galibiyetle başlıyor. Tebrikler takım!" sözlerine yer verdi.
- Antalyaspor 6-3 İstanbulspor
- Kayserispor 2-1 Kasımpaşa
- MKE Ankaragücü 3-0 Giresunspor
- Fatih Karagümrük 4-0 Gençlerbirliği
- Galatasaray 2-1 Sakaryaspor
- Trabzonspor 2-2 Sivasspor
- Gaziantep FK 3-1 Çaykur Rizespor
- Fenerbahçe Espor 1-1 İstanbul Başakşehir
- Samsunspor 8-2 Altay