Papara SuperMassive, bishop ve CyderX ile sözleşme imzaladı

Papara SuperMassive Esports ekibi, sosyal medya hesaplarından yaptıkları duyuru ile eski oyuncuları Caner "CyderX" Demir'i transfer ederken VALORANT takım head coach olarak Timur "Bishop" Şengül'ü kadroya dahil etti.

29 Aralık Perşembe günü iki yeni transferini duyuran Papara SuperMassive, eski oyuncusu CyderX ve Galatasaray Esports'un baş antrenörü Timur "Bishop" Şengül ile sözleşme imzaladı.

SUPPERMASIVE, BISHOP VE CYDERX İLE SÖZLEŞME İMZALADI

SuperMassive Esports, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda Valorant takımına head coach olarak Timur "bishop" Şengül'ü dahil ettiğini duyururken "Aileye yeniden hoş geldin" sözleriyle Caner "CyderX" Demir'i de Valorant takımının yeni oyuncusu olarak duyurdu.

Ağustos 2022'de Galatasaray Esports ile sözleşme imzalayan Bishop, dört ay sonra bonservis bedeli karşılığında SuperMassive kadrosuna baş antrenör olarak dahil oldu.

18 Aralık 2021 tarihinde SuperMassive Esports ekibine dahil olan CyderX, 14 Nisan 2022'de ana kadrodan çekilerek yeni tekliflere açık olduğunu bildirmişti. 17 Haziran 2022 itibari ile de takımdan ayrılmıştı. Takımdan ayrıldıktan 6 ay sonra tekrar Papara SuperMassive ile anlaşan CyderX, "En son takıma geldiğimde şampiyon olmuştum, şimdi tekrar aynı şeyi yapma vakti" sözlerine yer verdi.