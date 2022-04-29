Merih Demiral'ın espor takımı ligden çekilme kararı aldı

Team Demiral Esports'un sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımda Valorant'ta yapılan liglere sitemde bulunarak yaklaşık 6 ay süren Valorant maceralarının içerisinde bir süre bulunamayacaklarını bildirdiler.

MERİH DEMİRAL'IN TAKIMI LİGDEN ÇEKİLİYOR

Kafalar Esports'un ardından aynı neden ile bu kez Merih Demiral'ın espor takımı, Team Demiral Esports da Valorant turnuvalarından çekildiklerini açıkladılar. Ligin yetersiz kaldığını, lig takvimi arasındaki uzun boşluklar ve belirsiz ödül sistemi gibi sorunları dile getiren takım, bir süre ara verme kararı aldıklarını bildirdi.

"TURNUVALAR VE ÖDÜLLER YETERSİZ KALIYOR"

Team Demiral Esports'un sosyal medya hesaplarından yaptıkları duyuruda, "Aralık ayında katılmış olduğumuz ilk Valorant organizasyonunda yakalamış olduğumuz başarıyla birlikte daha da güzel başarılara imza atmak amacıyla 6 aydır tüm ekip olarak vermiş olduğumuz çalışmaların; gerek turnuva ve lig takviminin seyrekliği gerekse belirsiz ödül sistemi gibi sorunların varlığını halen koruması sebebiyle tabiri caizse iğne ipliğe bağlı olmasından dolayı maalesef böyle bir karar almış bulunmaktayız." sözlerine yer verdi.