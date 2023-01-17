Mehmet Yağız 'cNed' İpek'in Twitch hesabı banlandı! cNed neden banlandı?

Geçtiğimiz günlerde popüler Twitch yayıncılarının sıkça Twitch hesapları çalınıyor ve çalınan hesaplarda kripto para reklamları yapılıyor. Geçtiğimiz haftalarda Tuna "Pintipanda" Akşen'in YouTube hesabı çalınıp kripto para reklamı yapılmasının ardından hesabı kapatılmıştı. Hackerların yeni kurbanı ise 2021 Valorant Dünya Şampiyonu cNed oldu.

CNED'İN TWITCH HESABI BANLANDI

Twitch partneri ve profesyonel espor oyuncusu Mehmet Yağız "cNed" İpek'in Twitch hesabı çalındı. Çalınan hesapta kripto para reklamlarının yapılmasının ardından Twitch'in topluluk ilkeleri veya hizmet koşullarının ihlali nedeniyle Twitch hesabı banlandı.

TAKİPÇİLERİNE UYARIDA BULUNDU

Cned'in hesabının çalınmasının ardından ilk olarak Twitter'dan halletmeye çalıştığını söyledi ve ardından ise "Hata olur diyelim umarım hiçbir şeye tıklamamışsınızdır." dedi ve aynı uyarıyı Instagram hesabından da yaptı.

Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Yazan, eden herkese teşekkürler. Hallettik gibi görünüyor şu an umarım bir şeye tıklamamışsınızdır." dedi.