Mafia 2 hileleri neler? Mafia 2, sağlık, para, polisten kurtulma hile kodları!

2K Czech tarafından geliştirilip 2K Games'in yayıncılığını üstlendiği 2010 yapımı aksiyon-macera oyunu Mafia 2'nin sağlık, para, polisten kurtulma, silah ve daha fazla hileleri araştırılıyor. Popüler açık dünya aksiyon oyunu Mafia 2'nin hileleri neler? Mafia 2 hileleri nereye yazılır? Detayları haberimizde…

2. Dünya Savaşı sonrası savaştan dönüp Amerika'daki hayatına devam etmeye çalışan Vito Scaletta'nın macera dolu hikayesini anlatan Mafia 2'de hile yapmak isteyen kullanıcılar, sağlık, para, silah ve polisten kurtulma hilelerini araştırıyor. Peki, Mafia 2 hileleri neler? Mafia 2 hileleri nereye yazılır? İşte detaylar…

MAFIA 2 HİLE NASIL YAPILIR?

Mafia 2'de hile yapmanız için herhangi bir konsol bulunmamaktadır. Bu nedenle Mafia 2'de kod yazarak hile yapılamamakta ancak, hile yapabilmek için oyun sürümünüze uyumlu olan "Mafia 2 trainer" indirerek oyunda hile yapabilirsiniz.

Oyununuzla aynı sürüme sahip olan trainer dosyalarını Mafia 2'nin kurulu olduğu dizine yapıştırdıktan sonra trainerı açıp ardından Mafia 2'yi açınız. Mafia 2 açıldıktan sonra aşağıdaki tuş kombinasyonları sayesinde Mafia 2'de hile yapabilirsiniz.

MAFIA 2 HİLELERİ

INSERT Hile sistemini aktif eder

NUMPAD 1 Sınırsız sağlığınız olur

NUMPAD 2 Sınırsız paranız olur

NUMPAD 3 Sınırsız clip cephaneniz olur

NUMPAD 4 Sınırsız cephaneniz olur

NUMPAD 5 Düşmanlarınız kolay olur

NUMPAD 6 Polisler kolay olur

NUMPAD 7 Oyun oldukça hızlanır

NUMPAD 8 Oyun ağır çekimle devam eder

NUMPAD 9 Oyun normal hız ile devam eder

NUMPAD 0 Arabanız limitsiz sağlamlığa kavuşur

NUMPAD + Zamanı hızlandırır

NUMPAD – Zamanı yavaşlatır

F2 Saat ve yazıları açıp kapatır

F12 Oyun menüsünü açıp kapatır

HOMEHile sistemini kapatır

MAFIA 2 KONUSU NE?

Vito Scaletta, Empire Bay sokaklarında bir işi yapmak için güvenilebilecek biri olarak isim yapmaya başladı. Arkadaşı Joe ile birlikte, Mafya'ya kendini kanıtlamak için çalışıyor, daha büyük ödül, statü ve sonuç suçlarıyla aile merdivenini hızla tırmandırıyor.