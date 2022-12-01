Mafia 2 hileleri neler? Mafia 2, sağlık, para, polisten kurtulma hile kodları!
Gamegar Haberleri
2K Czech tarafından geliştirilip 2K Games'in yayıncılığını üstlendiği 2010 yapımı aksiyon-macera oyunu Mafia 2'nin sağlık, para, polisten kurtulma, silah ve daha fazla hileleri araştırılıyor. Popüler açık dünya aksiyon oyunu Mafia 2'nin hileleri neler? Mafia 2 hileleri nereye yazılır? Detayları haberimizde…
2. Dünya Savaşı sonrası savaştan dönüp Amerika'daki hayatına devam etmeye çalışan Vito Scaletta'nın macera dolu hikayesini anlatan Mafia 2'de hile yapmak isteyen kullanıcılar, sağlık, para, silah ve polisten kurtulma hilelerini araştırıyor. Peki, Mafia 2 hileleri neler? Mafia 2 hileleri nereye yazılır? İşte detaylar…
Mafia 2'de hile yapmanız için herhangi bir konsol bulunmamaktadır. Bu nedenle Mafia 2'de kod yazarak hile yapılamamakta ancak, hile yapabilmek için oyun sürümünüze uyumlu olan "Mafia 2 trainer" indirerek oyunda hile yapabilirsiniz.
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Oyununuzla aynı sürüme sahip olan trainer dosyalarını Mafia 2'nin kurulu olduğu dizine yapıştırdıktan sonra trainerı açıp ardından Mafia 2'yi açınız. Mafia 2 açıldıktan sonra aşağıdaki tuş kombinasyonları sayesinde Mafia 2'de hile yapabilirsiniz.
- INSERT Hile sistemini aktif eder
- NUMPAD 1 Sınırsız sağlığınız olur
- NUMPAD 2 Sınırsız paranız olur
- NUMPAD 3 Sınırsız clip cephaneniz olur
- NUMPAD 4 Sınırsız cephaneniz olur
- NUMPAD 5 Düşmanlarınız kolay olur
- NUMPAD 6Polisler kolay olur
- NUMPAD 7 Oyun oldukça hızlanır
- NUMPAD 8 Oyun ağır çekimle devam eder
- NUMPAD 9 Oyun normal hız ile devam eder
- NUMPAD 0 Arabanız limitsiz sağlamlığa kavuşur
- NUMPAD + Zamanı hızlandırır
- NUMPAD –Zamanı yavaşlatır
- F2Saat ve yazıları açıp kapatır
- F12 Oyun menüsünü açıp kapatır
- HOMEHile sistemini kapatır
Vito Scaletta, Empire Bay sokaklarında bir işi yapmak için güvenilebilecek biri olarak isim yapmaya başladı. Arkadaşı Joe ile birlikte, Mafya'ya kendini kanıtlamak için çalışıyor, daha büyük ödül, statü ve sonuç suçlarıyla aile merdivenini hızla tırmandırıyor.