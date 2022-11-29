Lee "Faker" Sang-hyeok, 3 yıl daha T1'de
Gamegar Haberleri
League of Legends'ın efsanevi oyuncularından olan Güney Koreli Lee "Faker" Sang-hyeok, T1 ile sözleşme yeniledi. Faker, League of Legends espor kariyerine üç yıl daha T1 ile devam edecek.
Güney Koreli espor takımı T1, League of Legends'ın yaşayan efsanesi Lee "Faker" Sang-hyeok'un üç yıllık bir sözleşmeyle yeniden imzaladığını açıkladı.
FAKER, T1 İLE 3 YIL SÖZLEŞME UZATTI
League of Legends'ın Mid oyuncusu Faker, SK Telecom T1'deki ilk maçına 2013 yılında çıktı ve o zaman dan beri takımdan hiç ayrılmadı. T1 ile 3 yıllık sözleşme yenileyen Faker'ın bu sözleşme sonrasında kariyerini T1'de bitireceği düşünülürken diğer bölgelerden gelen büyük teklifleri kabul etmedi.
Faker'ın T1 ile yeniden sözleşme imzalamasıyla takım, Choi "Zeus" Woo-je, Moon "Oner" Hyeon-joon, Faker, Lee "Gumayusi" Min-hyeong ve Ryu "Keria" Min-seok'ta 2022 ile aynı kadroyla ilerleyecek ve diğer oyuncuların sözleşmeleri 2023'ün sonunda sona erecek. Bu kadro, bahar dönemini yenilgisiz kapatarak tarih yazdı. İlkbahar sezonunda ve Dünya Şampiyonası'nda ikinci oldular.
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