Kupa bir kez daha Fenerbahçe'nin! Basketbol liginin şampiyonu Fenerbahçe oldu

Türkiye Espor Basketbol Ligi'nde Regnum Carya Esports ile karşı karşıya kalan Fenerbahçe Espor, 2-1'lik skor ile kupanın sahibi olmayı başardı.

KUPANIN SAHİBİ FENERBAHÇE OLDU

NBA 2K22'de düzenlenen Türkiye Espor Basketbol Ligi'nde finale kalan Fenerbahçe Espor ve Regnum Carya Esports, kupa için son kez mücadele etti. Toplamda oynanan üç maçın ikisinde galibiyet alan Fenerbahçe, kupanın sahibi oldu.

"GELENEK DEĞİŞMEDİ, ŞAMPİYON FENERBAHÇE"

Fenerbahçe Espor'un Türkiye Espor Basketbol Ligi'nde üst üste ikinci, NBA 2K tarihinde ise 26. şampiyonluğunu kazandı. Sarı-Lacivertlilerin sosyal medya hesaplarında yaptığı paylaşımda ise, "Gelenek değişmedi, şampiyon Fenerbahçe" sözlerine yer verildi.

19 SAYI FARK İLE KAZANDI

Fenerbahçe Espor ve Regnum Carya Esports ile oynanan üç final maçının toplam skoru ise 177-158 oldu. Oynanan üç maçta iki galibiyet alan Fenerbahçe, toplamda 19 sayı fark atarak kupanın sahibi oldu.