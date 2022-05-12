Kanarya 27. şampiyonluğunu kutluyor! Basketbol liginin şampiyonu Fenerbahçe oldu

Qlash NBA 2K turnuvasında Team DUX Gaming ile karşılaşan Fenerbahçe Espor, 2-1'lik skor ile rakibini mağlup etmeyi başardı ve 27. basketbol şampiyonluğuna ulaştı.

BASKETBOL ŞAMPİYON FENERBAHÇE OLDU

NBA 2K22'de düzenlenen Qlash NBA 2K turnuvasında finale kalan Fenerbahçe Espor ve Team DUX Gaming, kupa için son kez mücadele etti. Toplamda oynanan üç maçın ikisinde galibiyete ulaşan Fenerbahçe Espor, kupanın sahibi oldu.

BASKETBOLDA 27. ŞAMPİYONLUĞUNA ULAŞTI

Fenerbahçe Espor, Qlash NBA 2K turnuvasında rakibini 2-1 mağlup etti ve NBA 2K tarihinde 27. şampiyonluğuna ulaştı.Sosyal medyada, "27'si De Bir Yerde, Şampiyon Fenerbahçe!" sözlerine yer veren Fenerbahçe Espor, 27. basketbol şampiyonluğunu kutladı.

SON ŞAMPİYONLUĞUNDAN 1 AY GEÇMEDİ

En son 17 Nisan 2022 tarihinde Türkiye Espor Basketbol Ligi'nde şampiyon olan Fenerbahçe Espor, katıldığı yeni turnuva Qlash'ta da şampiyonluğa ulaştı.