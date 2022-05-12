Kanarya 27. şampiyonluğunu kutluyor! Basketbol liginin şampiyonu Fenerbahçe oldu - Haberler

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Kanarya 27. şampiyonluğunu kutluyor! Basketbol liginin şampiyonu Fenerbahçe oldu

Haberler.com - Yakupcan Aydemir - Gamegar
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Fenerbahçe'nin elektronik spor takımı Fenerbahçe Espor, Qlash turnuvasının finalinde rakibi Team DUX Gaming ile karşılaştı. Final maçında rakibini 2-1 skorla mağlup eden Fenerbahçe, 27. kez kupanın sahibi oldu.

Qlash NBA 2K turnuvasında Team DUX Gaming ile karşılaşan Fenerbahçe Espor, 2-1'lik skor ile rakibini mağlup etmeyi başardı ve 27. basketbol şampiyonluğuna ulaştı.

NBA 2K22'de düzenlenen Qlash NBA 2K turnuvasında finale kalan Fenerbahçe Espor ve Team DUX Gaming, kupa için son kez mücadele etti. Toplamda oynanan üç maçın ikisinde galibiyete ulaşan Fenerbahçe Espor, kupanın sahibi oldu.

Fenerbahçe Espor, Qlash NBA 2K turnuvasında rakibini 2-1 mağlup etti ve NBA 2K tarihinde 27. şampiyonluğuna ulaştı.Sosyal medyada, "27'si De Bir Yerde, Şampiyon Fenerbahçe!" sözlerine yer veren Fenerbahçe Espor, 27. basketbol şampiyonluğunu kutladı.

Kanarya 27. şampiyonluğunu kutluyor! Basketbol liginin şampiyonu Fenerbahçe oldu

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En son 17 Nisan 2022 tarihinde Türkiye Espor Basketbol Ligi'nde şampiyon olan Fenerbahçe Espor, katıldığı yeni turnuva Qlash'ta da şampiyonluğa ulaştı.

Kanarya 27. şampiyonluğunu kutluyor! Basketbol liginin şampiyonu Fenerbahçe oldu

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Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Gamegar Editörü Haberler.com - Gamegar

Fenerbahçe Espor, Fenerbahçe, Espor, Gamegar, Spor, Haberler

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