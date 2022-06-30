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Güney Koreli oyuncu sayısı ikiye çıktı! Fenerbahçe yeni transferini duyurdu

Haberler.com - Yakupcan Aydemir - Gamegar
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Güney Koreli oyuncu sayısı ikiye çıktı! Fenerbahçe yeni transferini duyurdu

Fenerbahçe'nin elektronik spor takımı Fenerbahçe Espor, League of Legends ekibinde mücadele edecek Güney Koreli yeni transferini duyurdu. 2021 Temmuz'da takıma katılan Yoon Seong-hwan ile beraber kadrodaki Güney Koreli oyuncu sayısı da ikiye çıktı.

TCL 2022 Yaz Mevsimi'nde mücadele edecek Fenerbahçe Espor'un League of Legends kadrosuna bir yeni isim daha katıldı. Fenerbahçe, Aralık 2021'de Güney Kore takımı DRX Challengers'dan ayrılan alt koridor oyuncusunu kadrosuna kattı.

Fenerbahçe Espor'un sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda League of Legends'ta alt koridorda mücadele edecek yeni transferi Chung "BAO" Hyeonu'yu duyurdu.

Güney Koreli oyuncu sayısı ikiye çıktı! Fenerbahçe yeni transferini duyurdu

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Fenerbahçe Espor'un sosyal medya hesaplarından yaptığı duyuruda, "2022 Yaz Mevsimi'nin geri kalanında takımımızın Nişancı pozisyonunu Chung "BAO" Hyeonu üstlenecek. Hoş geldin BAO!" sözlerine yer verdi.

Güney Koreli oyuncu sayısı ikiye çıktı! Fenerbahçe Espor yeni transferini duyurdu

Sezonun bitimine altı hafta kala ligde galibiyeti bulunmayan Fenerbahçe Espor, lige son sırada devam ediyor. Ligin başından bu yana altı mağlubiyet alan Fenerbahçe, geriye kalan 12 maçta Playofflara katılabilmek için yeni transferi ile beraber mücadele edecek.

Güney Koreli oyuncu sayısı ikiye çıktı! Fenerbahçe Espor yeni transferini duyurdu

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Gamegar Editörü Haberler.com - Gamegar

League Of Legends Gamegar Spor Haberler

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