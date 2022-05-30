Fenerbahçe Şampiyonluk Ligi kadrosunu açıkladı - Haberler

Fenerbahçe Şampiyonluk Ligi kadrosunu açıkladı
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Fenerbahçe'nin elektronik spor takımı Fenerbahçe Espor, Leauge of Legends oyununu Şampiyonluk Ligi 2022 Yaz Mevsimi turnuvasında mücadele edecek yeni kadrosunu sosyal medya hesaplarından duyurdu.
League of Legends'ın 12 Haziran'da başlayacağı açıklanan Şampiyonluk Ligi 2022 Yaz Mevsimi'nde mücadele edecek takımlar birer birer kadrolarını duyurmaya başladı. Fenerbahçe Espor, sosyal medya hesabından yapığı duyuru ile takım kadrosunu açıkladı.
Yeni sezonun başlamasına haftalar kala sarı lacivertli ekip yeni kadrosunu duyurdu. Kadroda bir isim dışında topluca değişikliğe giden Fenerbahçe, Onurcan Başkurt'u Aralık 2021'den beri kadrosunda tutuyor.
Fenerbahçe Espor'un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Her Biri Kendini Kanıtladı, Şimdi Sıra Şampiyonlukta. Karşınızda Şampiyonluk Ligi 2022 Yaz Mevsimi'nde mücadele edecek kadromuz." sözlerine yer vererek yeni kadrosunu duyurdu.
- Onurcan "Stillnumb" Başkurt
- Yoon "SeongHwan" Seong-hwan
- Kaan "NaakNako" Okan
- İlker "Ruep" Bilen
- Mustafa Selim "Carry" Yılmaz
- Efehan "361efe" Ordulu
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Fenerbahçe Espor Genel Menajeri Emre Aksoy, kadronun duyurulmasının ardından açıklamalarda bulundu:
"Mutlaka farklı beklentileriniz vardır, beğendiğiniz farklı oyuncuları da kadroda görmek istiyorsunuzdur. Sizleri anlıyorum fakat bu kadronun kurulma nedenine, süreç boyu tartışmalarımıza ve split boyunca kadro ile birlikte çalışacak ekibe güveniyorum. Seonghwan ve Stillnumb, geçtiğimiz sene akademi takımındaki gelişimleri ile hazır olduklarını gösteren genç oyuncularımızla uyum sağlayacak ve bu bizi başarıya götürecek, buna inanıyorum."