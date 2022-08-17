Fenerbahçe'de veda! Serkan Erdoğan'ın sözleşmesi karşılıklı feshedildi

Fenerbahçe Espor, Valorant oyuncusu Shalz ile olan sözleşmeyi karşılıklı anlaşmayla sonlandırdığı açıkladı. Sarı-Lacivertli ekip, akademi günlerinden bugüne kadar takıma olan desteklerinden dolayı Serkan Erdoğan'a teşekkür etti ve gelecek kariyerinde başarılar diledi.

SÖZLEŞMESİ ANLAŞMALI OLARAK SONLANDIRILDI

Twitter hesabından yaptığı duyuruda Valorant oyuncusu Serkan "Shalz" Erdoğan ile sözleşmenin karşılıklı anlaşmayla sonlandırıldığını bildiren Fenerbahçe, "Akademi günlerinden bugüne kadar takımımıza olan katkıları için Shalz'a teşekkür eder, gelecek kariyerinde başarılar dileriz" sözlerine yer verdi.

"YENİ MACERALARA ADIM ADIM"

Fenerbahçe ile yolları karşılıklı anlaşmayla ayrılan Shalz, "Bir hikayenin sonuna geldik, iyisiyle kötüsüyle çok güzel zamanlarım oldu. Çok güzel insanlarla tanıştım herkesin yeri benim için çok ayrı." dedi ve yeni maceralara adım atacağını açıkladı.