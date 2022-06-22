Fatih Karagümrük'ü mağlup etti! Beşiktaş ligi galibiyet ile sonlandırdı - Haberler

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Fatih Karagümrük'ü mağlup etti! Beşiktaş ligi galibiyet ile sonlandırdı

Haberler.com - Yakupcan Aydemir - Gamegar
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Fatih Karagümrük'ü mağlup etti! Beşiktaş ligi galibiyet ile sonlandırdı

Beşiktaş'ın elektronik spor kulübü Beşiktaş Esports, Türkiye Espor Futbol Ligi'nde sezonun bitimine üç hafta kala şampiyonluğunu ilan etmişti. Ligde son maçını Fatih Karagümrük takımına karşı oynayan siyah-beyazlılar, sezonu galibiyet ile tamamladı.

Beşiktaş Esports'un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye Espor Ligi'nde sezonun 27. haftasında şampiyonluğunu ilan etti. Sezonun son haftasında Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup eden Beşiktaş Esports, ligi galibiyet ile kapattı.

Beşiktaş Esports, 21 Haziran Salı günü oynanan Fatih Karagümrük maçında 14 ve 90+3. dakikalarda attığı goller ile Karagümrük'ü 2-0 mağlup etti. Siyah-beyazlılar Türkiye Espor Futbol Ligi'ni galibiyet ile kapatmayı başardı.

Fatih Karagümrük'ü mağlup etti! Beşiktaş ligi galibiyet ile sonlandırdı

Beşiktaş Esports'un sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "TEF Ligi son maçımızda Fatih Karagümrük takımını 2-0 mağlup ediyoruz. Ligi şampiyon olarak bitiren takımızı tekrardan tebrik ederiz." sözlerine yer verdi.

Fatih Karagümrük'ü mağlup etti! Beşiktaş ligi galibiyet ile sonlandırdı

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2021/2022 Türkiye Espor Futbol Ligi'ni birincilik ile tamamlayan Beşiktaş Esports, ligin 27. haftasında şampiyonluk kutlamalarına başladı. Ligin son maçını Fatih Karagümrük ile oynayan siyah-beyazlılar, ligi galibiyet ile sonlandırdı.

Fatih Karagümrük'ü mağlup etti! Beşiktaş ligi galibiyet ile sonlandırdı

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Gamegar Editörü Haberler.com - Gamegar

Fatih Karagümrük Beşiktaş Espor FIFA 22 Gamegar Haberler

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