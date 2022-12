Far Cry 6'nın Lost Between Worlds DLC'si duyuruldu

Fransız video oyun geliştiricisi Ubisoft'un açık dünya aksiyon oyunu Far Cry 6'nın içerik genişlemesi Lost Between Worlds duyuruldu. Yeni içerik güncellemesi 29 Kasım akşamı Ubisoft'un Twitch hesabında detaylandırılacak.

Ubisoft, Far Cry 6'nın dördüncü içerik genişlemesi olan Lost Between Worlds DLC'si için bir tanıtım fragmanı yükledi ve yeni içeriğin 29 Kasım saat 21.00'de Twitch ve YouTube hesaplarında detaylandıracağını açıkladı.