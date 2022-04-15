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En iyi 10 PC Lego oyunu

Haberler.com - Yakupcan Aydemir - Gamegar
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En iyi 10 PC Lego oyunu

Legolar, somut ve hayal edilen arasındaki boşluğu doldurur, çocukların ve yetişkinlerin kendi hikayelerini inşa etmelerine ve anlatmalarına izin verir. Sizler için kesinlikle oynamanız gereken en iyi 10 PC LEGO oyununu listeledik.

Dijital Lego deneyimleri öncelikle toplumun en popüler oyunlarından bazılarından yararlanır, bu da aynı engelsiz yaratıcılık seviyesinin en sevilen fantezi ortamlarına ve çizgi roman kahramanlarına uygulanabileceği anlamına gelir. İşte en iyi 10 PC Lego oyunu için kesin sıralamamız:

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Tamamen LEGO tuğlalarından yapılmış bir Dünya galaksisini deneyimleyin. Devasa manzaraları KEŞFEDİN, sayısız sürprizi KEŞFEDİN ve LEGO tuğlalarıyla inşa ederek hayal edebileceğiniz her şeyi OLUŞTURUN.

En iyi 10 PC Lego oyunu

Arkham Asylum'daki tüm kötü adamlar bir araya gelip dağıldıklarında, Gotham City'yi kurtarmak için onları alt edecek kadar cesur olan sadece dinamik ikili. LEGO'nun eğlencesi, Batman'in draması ve kombinasyonun benzersizliği, LEGO Batman: The Videogame'de komik ve heyecan verici bir macera yaratıyor.

En iyi 10 PC Lego oyunu

LEGO Harry Potter: Years 5-7, oyuncuları Harry Potter'ın Muggle ve büyücülük dünyalarındaki kahramanca maceralarına götürüyor.

En iyi 10 PC Lego oyunu

LEGO® Marvel™ Super Heroes, tüm Marvel Evrenini kapsayan orijinal bir hikayeye sahiptir. Oyuncular, Loki ve diğer Marvel kötü adamlarının dünyayı yok edebilecek bir süper silahı bir araya getirmelerini durdurmak için birleşirken Demir Adam, Örümcek Adam, Hulk, Kaptan Amerika, Wolverine ve daha birçok Marvel karakterinin kontrolünü ele alıyor. Oyuncular, LEGO Manhattan'da seyahat ederken Kozmik Tuğlaları kovalayacak ve Stark Tower, Asteroid M, Hydra üssü ve X-Mansion gibi Marvel Evrenindeki önemli yerleri ziyaret edecekler.

En iyi 10 PC Lego oyunu

Kayıp Krallığı tuğla tuğla geri alın! Bugüne kadarki en kapsamlı LEGO oyununda Lonely Mountain'ı yeniden ele geçirmek için Orta Dünya'da destansı bir macerada Bilbo Baggins, Gandalf, Thorin ve Cüceler şirketine katılın.

En iyi 10 PC Lego oyunu

Avengers Birleşiyor! En çok satılan LEGO® Marvel video oyunu yeni bir heyecanlı Süper Kahraman macerası ile geri dönüyor.

En iyi 10 PC Lego oyunu

LEGO® Pirates of the Caribbean: The Video Game, Pirates of the Caribbean dünyasını ve tüm renkli karakterlerini LEGO Brick formunda hayata geçiren bir aksiyon macera oyunudur. Oyuncular dört filmin tüm unutulmaz sahnelerini mizahi ve ilginç LEGO Video Oyunları tarzında deneyimleyecekler.

En iyi 10 PC Lego oyunu

Yüzüklerin Efendisi sinema filmi üçlemesine dayanan LEGO® Yüzüklerin Efendisi, Yüzüklerin Efendisi: Yüzük Kardeşliği, Yüzüklerin Efendisi: İki Kule ve Efendi'nin orijinal hikâye satırlarını takip eder. Lord of the Rings: The Return of the King, oyuncuları mizah ve sonsuz çeşitlilikte LEGO oyunuyla yeniden hayal edilen destansı hikâye olaylarına götürüyor.

En iyi 10 PC Lego oyunu

VI ile I'de Biraz Tuğla Tekmeleyin! Altı Star Wars filminin tamamını tek bir video oyununda oynayın! Yeni karakterler, yeni seviyeler, yeni özellikler ve şimdiye kadar ilk kez PC'nizde eğlenceli bir Star Wars galaksisinde yolunuzu inşa etme ve savaşma şansı!

En iyi 10 PC Lego oyunu

Dokuz Skywalker Saga filminin hepsini eşi benzeri olmayan bir oyunda oyna. 300'den fazla oynanabilir karakter, 100'den fazla araç ve keşfedilecek 23 gezegen ile çok ama çok uzaklardaki galaksi hiç bu kadar eğlenceli olmamıştı! *Klasik Obi-Wan Kenobi oynanabilir karakterini içerir

En iyi 10 PC Lego oyunu

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Gamegar Editörü Haberler.com - Gamegar

Lego, Gamegar,, Haberler

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