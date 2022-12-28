Emre 'Sterben' Demirci, SuperMassive ile anlaştı

17 Ocak 2022'de Fire Flux Esports kadrosuna dahil olan Emre "Sterben" Demirci, 28 Aralık Çarşamba günü gecesi Twitter'dan yaptığı paylaşımda Fire Flux Esports ile yollarını ayırdığını, "yeni ufuklara yelken açmanın vakti" geldiğini açıkladı. Sterben'in yeni takımı SuperMassive oldu.

Emre "Sterben" Demirci, VALORANT Regional League 2022 Turkey: Birlik Stage 1 ve 2'de Fire Flux Esports ile iki kez final heyecanı yaşadı. Ancak, iki karşılaşmada da şampiyonluk elde edemeyen Sterben, Twitter'dan yaptığı açıklamanın ardından Fire Flux Esports ile yollarını ayırdığını duyurdu.

STERBEN, PAPARA SUPERMASSIVE'E TRANSFER OLDU

Papapara SuperMassive'in Twitter hesabından yaptığı paylaşımda VALORANT takımının yeni transferi Emre "Sterben" Demirci'yi duyurdu. Papara SuperMassive, Sterben'in transfer sürecindeki olumlu yaklaşımlarından dolayı Fire Flux Esports ekibine teşekkürlerini sundu.

"KARİYERİNDE BAŞARILAR DİLİYORUZ"

Sterben'in takımından ayrıldığını duyuran Fire Flux Esports ekibi, "Değerli VALORANT oyuncumuz Emre "Sterben" Demirci SuperMassive ekibine transfer olmuştur. Bize kattığın her şey için çok teşekkürler Emre. Gelecek kariyerinde başarılar diliyoruz." sözlerine yer verdi ve transfer sürecindeki "profesyonel tavırları" için SuperMassive teşekkür etti.

"TEK ÜZÜNTÜM ŞAMPİYONLUKLA TAÇLANDIRAMAMAK"

Sterben'in Twitter hesabından paylaştığı TwitLonger'da yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi:

"Geriye dönüp baktığımda Fire Flux'la ilgili hep mutlu anılarım kalacak. Gerek Salih abi, gerekse de Kubilay Valorant'ta başarılı olmamız için elinden gelen tüm çabayı gösterdi. Biz bu dönemde ligde iki kere final oynadık. Fire Flux'taki dönenimle ilgili tek üzüntüm bu finalleri şampiyonlukla taçlandıramadan ayrılmış olmak…"