Diamond EuroLeague şampiyonu Fenerbahçe Espor oldu

Fenerbahçe'nin elektronik spor branşı Fenerbahçe Espor'un NBA 2K takımı, Diamond EuroLeague finalinde Bayern Ballers'a karşı 3-0'lık seri galibiyeti aldı. Oynanan üç final karşılaşmasında Alman rakibini toplamda 26 sayı fark ile yenen Fenerbahçe Espor, bir kez daha Avrupa şampiyonu oldu.

Diamond EuroLeague finalinde Bayern Balllers'a karşı oynadığı üç maçı da kazanan Fenerbahçe Espor, toplamda 170 sayı atarken kendi potasında ise 144 sayı görerek şampiyon oldu.

FENERBAHÇE ESPOR AVRUPA ŞAMPİYONU!

Avrupa'da birçok kez şampiyonluk heyecanı yaşayan Fenerbahçe Espor, Avrupa şampiyonluklarının arasına Diamond EuroLeague'i de ekledi. Alman espor takımı Bayern Ballers'a finallerde 26 sayı fark atan Fenerbahçe, kupanın sahibi oldu.

"ŞAMPİYONLUKLARIN ARDI ARKASI KESİLMİYOR"

Fenerbahçe Espor'un Twitter hesabından yapılan paylaşımda "Şampiyonlukların ardı arkası kesilmiyor! Diamond EuroLeague finalinde Bayern Ballers'ı 3-0 mağlup ederek şampiyon oluyoruz" sözlerine yer verdi.

FENERBAHÇE ESPOR'A ÖVGÜLER YAĞDI

Diamond EuroLeague'in sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda ise Fenerbahçe Espor'a övgüler yağdı. Fenerbahçe Espor'un Avrupa'nın en zorlu takımlarından birine karşı olağanüstü bir performans gösterdiği ve Avrupa'da hakimiyet konusunda yeni olmayan bir takım olarak bahsedilirken takımın geleceğinin de çok parlak olduğu ifadelerine yer verildi.