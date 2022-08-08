Derbide kazanan taraf Galatasaray oldu! Derbi sonrası oyunculara tebrik mesajı geldi - Haberler

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Derbide kazanan taraf Galatasaray oldu! Derbi sonrası oyunculara tebrik mesajı geldi

Derbide kazanan taraf Galatasaray oldu! Derbi sonrası oyunculara tebrik mesajı geldi

Galatasaray'ın elektronik spor takımı Galatasaray Espor, 2022 Yaz Mevsimi Şampiyonluk Ligi'nin 8. hafta karşılaşmasında Beşiktaş Esports derbisinden galibiyet ile ayrıldı. Galibiyet sonrası Galatasaray'ın Twitter hesabından espor oyuncularına tebrik mesajı geldi.

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Yaz Mevsimi Şampiyonluk Ligi'nin 8. haftasında Riot Games'in popüler MOBA oyunu League of Legends'ta Galatasaray Espor ve Beşiktaş Esports karşı karşıya geldi. Ligin 8. haftasının 2. gün oynanan derbi karşılaşmasında kazanan taraf Galatasaray Espor oldu.

DERBİNİN KAZANANI GALATASARAY OLDU

League of Legends'ın 2022 Yaz Mevsimi Şampiyonluk Ligi'nin 8. haftasında Galatasaray Espor ile Beşiktaş Esports arasında derbi heyecanı yaşandı. Çekişmeli geçen derbide kazanan taraf Galatasaray Espor oldu. Galibiyet sonrası Galatasaray SK'nın resmi Twitter hesabından espor ekibine tebrik mesajı geldi.

Derbide kazanan taraf Galatasaray oldu! Derbi sonrası oyunculara tebrik mesajı geldi

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"TEBRİKLER ASLANLAR"

Galatasaray Espor'un Beşiktaş derbisinden galip olarak ayrılmasından sonra Galatasaray'ın Twitter hesabından tebrik mesajı geldi. Galatasaray SK, "League of Legends 2022 Yaz Mevsimi Şampiyonluk Ligi'nde Beşiktaş'ı mağlup ediyoruz! Tebrikler Aslanlar!" sözlerine yer verdi.

Derbide kazanan taraf Galatasaray oldu! Derbi sonrası oyunculara tebrik mesajı geldi

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Espor ve Oyun Editörü Haberler.com - Gamegar

League Of Legends Gamegar Spor Haberler

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