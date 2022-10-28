Dünya Şampiyonası kuraları çekildi! Beşiktaş Esports'un mücadele edeceği grup belli oldu
Gamegar Haberleri
Beşiktaş'ın elektronik spor branşı Beşiktaş Esports'un PUBG Mobile Global Championship 2022'de mücadele edeceği grup, kura çekimi ile belli oldu. Siyah-Beyazlılar, 4 milyon dolar ödüllü turnuva için hazırlıklara başladı.
PUBG Mobile Global Championship 2022'nin 10 Kasım tarihinde başlayacak 4 milyon dolar ödüllü turnuvasına Türkiye'den katılacak Beşiktaş Esports'un yarışacağı grup, kura çekimi ile belli oldu.
Dünya çapından katılan toplamda 48 espor takımı, kura çekimi ile Red, Green ve Yellow gruplarına yerleştirildi. Beşiktaş Esports, 16 takım ile beraber Yellow grubunda bir üst tura yükselebilmek için mücadele edecek.
Beşiktaş Esports, kura çekimi açıklanmasının ardından Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "RoadToPMGC yolunda grubumuz belli oldu! PUBG Mobile takımımız Yellow grubunda PMGC bileti arayacak. Şimdi bizim sıramız" sözlerine yer verdi.
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Toplam ödül havuzu 4 milyon dolar olarak açıklanan PUBG Mobile Global Championship 2022'de ödül havuzunda birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncüye verilecek para ödülü ise henüz açıklanmadı.
Sizce #ŞenolGüneş, lider #Fenerbahçe 'nin 4 puan gerisindeki #Beşiktaş 'ı şampiyon yapabilir mi?— Haberler.com (@Haberler) October 26, 2022