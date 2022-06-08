Beşiktaş'tan iki yeni transfer hamlesi! Yeni sezon kadrosu tamamlandı - Haberler

Beşiktaş'tan iki yeni transfer hamlesi! Yeni sezon kadrosu tamamlandı
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Beşiktaş'ın elektronik spor kulübü Beşiktaş Esports, League of Legends'ın Turkey Academy 2022 Summer turnuvasında mücadele edecek iki yeni transferini sosyal medya hesaplarından duyurdu. Yapılan iki yeni transferle birlikte siyah beyazlıların akademi takımının kadrosu tamamlandı.
Geçen mevsim Turkey Academy 2022 Winter'ı beşinci sırada tamamlayan siyah beyazlılar, Turkey Academy 2022 Summer'da mücadele edecek League of Legends'ın Akademi kadrosuna iki yeni ismin katıldığını duyurdu.
Beşiktaş Esports'un League of Legends Akademi kadrosuna iki transfer yapacağı açıklanmasının ardından alt koridorda mücadele edecek iki yeni transfer açıklandı. Yeni transferle birlikte siyah beyazlıların akademi kadrosu tamamlandı.
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Beşiktaş Esports'un sosyal medya hesaplarından yaptığı transfer duyurusunda, "League of Legends Akademi ekibimizin yeni Alt Koridor ikilisini sizlere duyurmak istiyoruz. Aramıza hoş geldiniz." sözlerine yer vererek Ufuk "Ufrock" Turhan ve Berk "Lykia" Kuzgun'u kadrosuna kattığını açıkladı.
Geçen sene Turkey Academy 2021 Summer'ı dördüncü bitirerek playofflara katılan Beşiktaş Esports Akademi takımı İstanbul Wildcats Akademi'ye 3-1 mağlup olmuştu ve yarı finallerde kupaya veda etmişti. 2022 Winter'da ise ligi beşinci sırada bitirerek playofflara katılma şansını kaçırdı.