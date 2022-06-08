Beşiktaş'tan iki yeni transfer hamlesi! Yeni sezon kadrosu tamamlandı - Haberler

Geçen mevsim Turkey Academy 2022 Winter'ı beşinci sırada tamamlayan siyah beyazlılar, Turkey Academy 2022 Summer'da mücadele edecek League of Legends'ın Akademi kadrosuna iki yeni ismin katıldığını duyurdu.

BEŞİKTAŞ'TAN İKİ YENİ TRANSFER

Beşiktaş Esports'un League of Legends Akademi kadrosuna iki transfer yapacağı açıklanmasının ardından alt koridorda mücadele edecek iki yeni transfer açıklandı. Yeni transferle birlikte siyah beyazlıların akademi kadrosu tamamlandı.

"ARAMIZA HOŞ GELDİNİZ"

Beşiktaş Esports'un sosyal medya hesaplarından yaptığı transfer duyurusunda, "League of Legends Akademi ekibimizin yeni Alt Koridor ikilisini sizlere duyurmak istiyoruz. Aramıza hoş geldiniz." sözlerine yer vererek Ufuk "Ufrock" Turhan ve Berk "Lykia" Kuzgun'u kadrosuna kattığını açıkladı.

YARI FİNALE KADAR YÜKSELDİ

Geçen sene Turkey Academy 2021 Summer'ı dördüncü bitirerek playofflara katılan Beşiktaş Esports Akademi takımı İstanbul Wildcats Akademi'ye 3-1 mağlup olmuştu ve yarı finallerde kupaya veda etmişti. 2022 Winter'da ise ligi beşinci sırada bitirerek playofflara katılma şansını kaçırdı.