Beklenen ayrılık geldi! Galatasaray bir isme daha veda etti

Galatasaray'ın elektronik spor takımı Galatasaray Espor, Valorant takımının koçu Tolunay Pınarlı ile yollarını ayırdığını duyurdu ve takıma verdiği emeklerden dolayı teşekkür ederek koça kariyerinde başarılar diledi.

Galatasaray Espor'un Valorant Regional League Turkey: Birlik - Stage 2'deki ligi beşinci sırada bitirmesinin ardından Galatasaray Espor'un yönetiminden gelen karar ile Valorant takım koçu ile yollarının ayrıldığı duyuruldu.

TAKIM KOÇU İLE YOLLARINI AYIRDILAR

Galatasaray Espor'un Twitter hesabından yaptığı duyuru ile Jonsyp kullanıcı adlı Valorant takım koçu Tolunay Pınarlı ile yollarını ayırdığını duyurdu. Sarı kırmızılıların sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "VALORANT takımızın koçu Tolunay "Jonsyp" Pınarlı ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Takımımıza verdiği emekler için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz." sözlerine yer verdi.

AÇIKLAMADA BULUNMADI

Galatasaray Espor Valorant takımının VRL Türkiye: Birlik Ligi'nin Stage 1 ve Stage 2 turnuvalarında çeyrek finaldeki 2-0 mağlubiyetleri sonrası Galatasaray Espor yönetimi, takım koçu Tolunay Pınarlı ile yollarını ayırdığını duyurdu. Ayrılık sonrası Koç Pınarlı'dan bir açıklama gelmedi.

KUPAYA ERKEN VEDA ETTİLER

Valorant Regional League Turkey: Birlik - Stage 2'yi beşinci sırada tamamlayan Galatasaray Espor, adını çeyrek finale yazdırmayı başarmıştı. Çeyrek final maçında FUT Esports ile karşılaşan sarı kırmızılılar 2-0 mağlup olarak kupaya erken veda etmişti.