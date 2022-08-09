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Beklenen ayrılık geldi! Galatasaray bir isme daha veda etti

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Beklenen ayrılık geldi! Galatasaray bir isme daha veda etti

Galatasaray'ın elektronik spor takımı Galatasaray Espor, Valorant takımının koçu Tolunay Pınarlı ile yollarını ayırdığını duyurdu ve takıma verdiği emeklerden dolayı teşekkür ederek koça kariyerinde başarılar diledi.

Galatasaray Espor'un Valorant Regional League Turkey: Birlik - Stage 2'deki ligi beşinci sırada bitirmesinin ardından Galatasaray Espor'un yönetiminden gelen karar ile Valorant takım koçu ile yollarının ayrıldığı duyuruldu.

Galatasaray Espor'un Twitter hesabından yaptığı duyuru ile Jonsyp kullanıcı adlı Valorant takım koçu Tolunay Pınarlı ile yollarını ayırdığını duyurdu. Sarı kırmızılıların sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "VALORANT takımızın koçu Tolunay "Jonsyp" Pınarlı ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Takımımıza verdiği emekler için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz." sözlerine yer verdi.

Beklenen ayrılık geldi! Galatasaray Espor bir isime daha veda etti

Galatasaray Espor Valorant takımının VRL Türkiye: Birlik Ligi'nin Stage 1 ve Stage 2 turnuvalarında çeyrek finaldeki 2-0 mağlubiyetleri sonrası Galatasaray Espor yönetimi, takım koçu Tolunay Pınarlı ile yollarını ayırdığını duyurdu. Ayrılık sonrası Koç Pınarlı'dan bir açıklama gelmedi.

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Valorant Regional League Turkey: Birlik - Stage 2'yi beşinci sırada tamamlayan Galatasaray Espor, adını çeyrek finale yazdırmayı başarmıştı. Çeyrek final maçında FUT Esports ile karşılaşan sarı kırmızılılar 2-0 mağlup olarak kupaya erken veda etmişti.

Beklenen ayrılık geldi! Galatasaray Espor bir isime daha veda etti

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Espor ve Oyun Editörü Haberler.com - Gamegar

Valorant Gamegar Spor Haberler

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