BBL Esports yeni PUBG 2023 kadrosunu açıkladı

Ülkemizi PUBG EMEA Championship: Spring Playoffs'ta temsil edecek olan BBL Esports'un PUBG kadrosu açıklandı. Peki, BBL Esports PUBG takımı kimdir? BBL Esports güncel PUBG kadrosu. Detayları haberimizde....

Ülkemizde en fazla kitleye sahip e spor takımlarından biri olan BBL Esports yeni PUBG kadrosunu Twitter'dan yayınladığı bir video ile duyurdu. Peki, BBL Esports PUBG takımı kimdir? BBL Esports güncel PUBG kadrosu. İşte detaylar...

BBL ESPORTS PUBG KADROSU 2023

Battle Royale oyun türünün bugünkü popülerliğe ulaşmasında büyük rol oynayan PUBG (PlayerUnknown's Battlegrounds) günümüz e sporunda önemli bir role sahip. Bulunduğu her kulvarda rekabeti seven BBL, PUBG için de iddialı bir kadro kurdu.

Furkan '' Smashbee '' Şanlı

'' Şanlı Nikolaj '' clib '' Madsen

'' Madsen Michael '' mykLe '' Wake

'' Wake Miro ''Rustanmar'' Ruotsi

Yayınlanan duyuru videosunda BBL PUBG oyuncuları bazı açıklamalarda bulundu:

mykLe : BBL takımı kesinlikle şimdiye kadar bulunduğum en aktif takım, mekanik beceri miktarı ve sahip olduğumuz bu yetenek Avrupa'nın en iyilerinden. BBL Türkiye'nin en büyük takımı ve BBL'de olmak gerçek bir onur.

Rustanmar : BBL'de Michael, clib ve Smash ile oynayacağım için çok heyecanlıyım. Turnuvalarda çok iyi işler yapacağımızı düşünüyorum.

Clib : BBL altında oynamaktan çok heyecanlıyım. Pgc 2022'yi başka bir takım adına oynarken overpeekers'a döndü. Ve işte şimdi BBL için oynuyoruz!