BBL Esports, bir yeni Valorant oyuncusunu daha duyurdu

Bbl Esports, Valorant kadrosuna geçtiğimiz günlerde Eren "Brave" Kasırga'yı kattığını açıklamıştı. Yeni transferin ardından dört gün sonra Valorant takımında mücadele edecek yeni oyuncusunu takipçileriyle paylaştı.

BBL ESPORTS, YENİ VALORANT OYUNCUSUNU DUYURDU

Bbl Esports'un sosyal medya hesaplarından yapılan duyuru ile Valorant takımında mücadele edecek yeni oyuncusu Efe "Elite" Teber oldu. Bbl Esports, "VALORANT takımımızın yeni oyuncusu Efe ''Elite'' Teber! Aileye hoş geldin" sözlerine yer verdi.

Mayıs 2021'de Fenerbahçe Esports ile profesyonel kariyerine başlayan Efe "Elite" Teber, Eylül 2022 itibariyle kadroda inaktif duruma geçti. Bir ay aradan sonra ise BBL Esports kadrosunda yer aldığı açıklandı.

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