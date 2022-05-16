Avrupa'nın gözde takımında olay karar! Başarılı koç istifa etti - Haberler

VCT 2022 Reykjavik'te playoff'larda elenen Team Liquid'in koçu Bloomfield, takımdaki vizyon ve yön farklılığı nedeniyle takımdan istifa ettiğini sosyal medya hesabından duyurdu.

TAKIM KOÇU İSTİFA ETTİ

Team Liquid'in efsanevi koçu Sliggy kullanıcı adlı Connor Blomfield, VCT 2022 Reykjavik sonrası istifa ettiğini bildirdi. Bir süre dinleneceğini söyleyen Bloomfield, canlı yayınlara döneceğini söyledi.

"VİZYON FARKLILIĞINDAN DOLAYI TAKIMDAN AYRILDIM"

Connor Bloomfield'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İzlanda'dan sonra takım içindeki vizyon ve yön farklılığından dolayı takımdan ayrıldım." sözlerine yer verdi ve kendisine verdikleri destekten dolayı takıma ve hayranlarına teşekkür etti.

EN UZUN SÜRE GÖREV YAPAN KOÇ

İngiliz koç Bloomfield, serbest oyuncu konumundayken Ağustos 2020'de Team Liquid ile sözleşme imzaladı. İki yıllık Team Liquid kariyeri sonrası Bloomfield, takımlar arasında en uzun süre görev yapan koç unvanını kazandı.

PLAYOFFLARDA ELENDİ

Avrupa'nın başarılı takımları arasında yer alan Team Liquid, Valorant Champions Tour 2022: Stage 1 Masters – Reykjavik gruplarından namağlup çıkarak playoff'lara kalmaya hak kazandı, ancak çeyrek final maçında Zeta Divison'a 2-1 mağlup olarak kupaya erken veda etti.