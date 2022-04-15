ABD, 625 milyon dolarlık NFT soygununu Kuzey Koreli hacker grubundan sorumlu tuttu - Haberler

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ABD, 625 milyon dolarlık NFT soygununu Kuzey Koreli hacker grubundan sorumlu tuttu

Haberler.com - Yakupcan Aydemir - Gamegar
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ABD, 625 milyon dolarlık NFT soygununu Kuzey Koreli hacker grubundan sorumlu tuttu

ABD Hazine Bakanlığı'nın yaptığı duyuruda, oynadıkça kazanılan Axie Infinity adlı popüler NFT oyunun arkasındaki blok zincir ağından 625 milyon doları çalan hırsızların Kuzey Koreli hacker grubu Lazarus'un olduğunu iddia etti.

Geçtiğimiz haftalarda bir NFT oyunu ağından yarım milyar dolardan fazla kripto para çalındığı duyurulmuştu. FBI, Kuzey Kore merkezli hacker grubu Lazarus Group'u hedef aldı ve ABD Hazine Bakanlığı, çalınan fonları alan adrese yaptırım uyguladı.

Çalınan kripto paraların transfer edildiği cüzdan adresinde şu anda 445 milyon dolardan (148 bin ETH) fazla para içeriyor ve bir günden daha kısa bir süre önce başka bir adrese yaklaşık 10 milyon dolar para transferi yapıldığı anlaşıldı.

29 Mart tarihinde bilgisayar korsanları, bugüne kadarki en büyük kripto soygunlarında n birine imza attılar. Toplamda 625 milyon dolar değerinde Ethereum ile ortalıktan kayboldular. Kripto para araştırma grubu Chainanalysis'e göre, Lazarus grubu Kuzey Kore'nin istihbarat teşkilatına bağlı ve geçen yıl 7 saldırıdan da onlar sorumluydu.

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Kuzey Koreli hacker grubu Lazarus, 2014 yılında Sony Pictures'ı hacklediği ve Seth Rogen'in yönettiği Kuzey Kore'de geçen bir komedi filmi olan The Interview'u sızdırmasıyla beraber ün kazandı. Ayrıca 2018'de Asya ve Afrika'daki ATM'lerden milyonlarca dolar çalmak için virüs yazılımı kullandı.

ABD, 625 milyon dolarlık NFT soygununu Kuzey Koreli hacker grubundan sorumlu tuttu

ABD, 625 milyon dolarlık NFT soygununu Kuzey Koreli hacker grubundan sorumlu tuttu

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Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Gamegar Editörü Haberler.com - Gamegar

Ethereum, NFT, Gamegar, Ekonomi, Haberler

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