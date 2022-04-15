ABD, 625 milyon dolarlık NFT soygununu Kuzey Koreli hacker grubundan sorumlu tuttu

Geçtiğimiz haftalarda bir NFT oyunu ağından yarım milyar dolardan fazla kripto para çalındığı duyurulmuştu. FBI, Kuzey Kore merkezli hacker grubu Lazarus Group'u hedef aldı ve ABD Hazine Bakanlığı, çalınan fonları alan adrese yaptırım uyguladı.

KRİPTO CÜZDANLARINDA 445 MİLYON DOLAR BULUNUYOR

Çalınan kripto paraların transfer edildiği cüzdan adresinde şu anda 445 milyon dolardan (148 bin ETH) fazla para içeriyor ve bir günden daha kısa bir süre önce başka bir adrese yaklaşık 10 milyon dolar para transferi yapıldığı anlaşıldı.

KUZEY KORELİ HACKER GRUBU HEDEF ALINDI

29 Mart tarihinde bilgisayar korsanları, bugüne kadarki en büyük kripto soygunlarında n birine imza attılar. Toplamda 625 milyon dolar değerinde Ethereum ile ortalıktan kayboldular. Kripto para araştırma grubu Chainanalysis'e göre, Lazarus grubu Kuzey Kore'nin istihbarat teşkilatına bağlı ve geçen yıl 7 saldırıdan da onlar sorumluydu.

DAHA ÖNCE SONY'Yİ HACKLEDİLER

Kuzey Koreli hacker grubu Lazarus, 2014 yılında Sony Pictures'ı hacklediği ve Seth Rogen'in yönettiği Kuzey Kore'de geçen bir komedi filmi olan The Interview'u sızdırmasıyla beraber ün kazandı. Ayrıca 2018'de Asya ve Afrika'daki ATM'lerden milyonlarca dolar çalmak için virüs yazılımı kullandı.