Gambiya'da Belediye Başkanı Bensouda'da Kovid-19'a yakalandı
Gambiya'nın en büyük belediyesi Kanifing Belediye Başkanı Talib Bensouda'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.
05.08.2020 01:39 | Son Güncelleme: 05.08.2020 02:17
Gambiya'nın en büyük belediyesi Kanifing Belediye Başkanı Talib Bensouda'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.
Kanifing Belediyesinden yapılan açıklamada, 34 yaşındaki Bensouda'ya yapılan Kovid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi.
Açıklamada, Bensouda'nın durumunun stabil olduğunu ve 14 gün sürecek karantinaya alındığı ifade edildi.
Gambiya'da daha önce Devlet Başkanı Yardımcısı Isatou Touray ve 3 bakanı Kovid-19'a yakalanmıştı.
Devlet Başkanı Adama Barrow ve Sağlık Bakanı Ahmadou Lamin Samateh ise Kovid-19 şüphesi nedeniyle kendilerini karantinaya almıştı.
Ülkede şimdiye kadar 671 Kovid-19 vakası görüldü, 14 kişi hayatını kaybetti.
Kaynak: AA