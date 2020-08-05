Gambiya'da Belediye Başkanı Bensouda'da Kovid-19'a yakalandı
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Gambiya'da Belediye Başkanı Bensouda'da Kovid-19'a yakalandı

Gambiya'nın en büyük belediyesi Kanifing Belediye Başkanı Talib Bensouda'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.

Gambiya'da Belediye Başkanı Bensouda'da Kovid-19'a yakalandı
05.08.2020 01:39 | Son Güncelleme: 05.08.2020 02:17

Gambiya'nın en büyük belediyesi Kanifing Belediye Başkanı Talib Bensouda'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.

Kanifing Belediyesinden yapılan açıklamada, 34 yaşındaki Bensouda'ya yapılan Kovid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Açıklamada, Bensouda'nın durumunun stabil olduğunu ve 14 gün sürecek karantinaya alındığı ifade edildi.

Gambiya'da daha önce Devlet Başkanı Yardımcısı Isatou Touray ve 3 bakanı Kovid-19'a yakalanmıştı.

Devlet Başkanı Adama Barrow ve Sağlık Bakanı Ahmadou Lamin Samateh ise Kovid-19 şüphesi nedeniyle kendilerini karantinaya almıştı.

Ülkede şimdiye kadar 671 Kovid-19 vakası görüldü, 14 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

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