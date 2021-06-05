Galler, hazırlık maçında Arnavutluk'la golsüz berabere kaldı
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Galler, hazırlık maçında Arnavutluk'la golsüz berabere kaldı

Galler, hazırlık maçında Arnavutluk'la golsüz berabere kaldı
Anadolu Ajansı / Abdullah Tevge - Haberler | Spor

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) A Grubu'nda Türkiye'nin rakipleri arasında yer alan Galler, hazırlık maçında Arnavutluk'la 0-0 berabere kaldı.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) A Grubu'nda Türkiye'nin rakipleri arasında yer alan Galler, hazırlık maçında Arnavutluk'la 0-0 berabere kaldı.

Karşılaşma Galler'in başkenti Cardiff'te oynandı.

Galler'in Tottenham Hotspur'da başarılı bir sezon geçiren yıldız futbolcusu Gareth Bale, yedek başladığı müsabakaya 71. dakikada dahil oldu.

Avrupa Şampiyonası'na 12 Haziran'da oynayacağı İsviçre maçı ile başlayacak Galler, 16 Haziran'da ise Türkiye ile karşılaşacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Tevge

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Galler, hazırlık maçında Arnavutluk'la golsüz berabere kaldı - Haberler Spor
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