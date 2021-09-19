Galibiyete hasret kalan Galatasaray'da Fatih Terim'e büyük tepki! Taraftarlar istifaya çağırıyor - Haberler Spor
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Galibiyete hasret kalan Galatasaray'da Fatih Terim'e büyük tepki! Taraftarlar istifaya çağırıyor

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Süper Lig'de 3 haftadır galibiyete hasret kalan Galatasaray'da taraftarlar Fatih Terim'e tepkili. Sosyal medyada, "Fatih Terim istifa" etiketini gündemin zirvesine çıkaran sarı-kırmızılılar, deneyimli hocanın başarısızlığın sorumlusu olduğu yönünde paylaşımlar yaptı.

Avrupa Ligi'nde Lazio'yu deviren Galatasaray, Süper Lig'de yine istediğini alamadı. Alanyaspor'a yenilerek ligde ilk mağlubiyetini yaşayan sarı-kırmızılılarda taraftarlar Fatih Terim'e sosyal medyada tepki gösterdi.

GÜNDEMİN ZİRVESİNE OTURDU

3 haftadır takımın galibiyete hasret kaldığını belirten sarı-kırmızılı taraftarlar, deneyimli hocaya istifa çağrısında bulundu. Sosyal medyada "Fatih Terim istifa" etiketiyle yapılan paylaşımlar kısa sürede gündemin zirvesine çıktı.

Galibiyete hasret kalan Galatasaray'da Fatih Terim'e büyük tepki! Taraftarlar istifaya çağırıyor

Galibiyete hasret kalan Galatasaray'da Fatih Terim'e büyük tepki! Taraftarlar istifaya çağırıyor

Galibiyete hasret kalan Galatasaray'da Fatih Terim'e büyük tepki! Taraftarlar istifaya çağırıyor

Galibiyete hasret kalan Galatasaray'da Fatih Terim'e büyük tepki! Taraftarlar istifaya çağırıyor

Galibiyete hasret kalan Galatasaray'da Fatih Terim'e büyük tepki! Taraftarlar istifaya çağırıyor
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Haber: Galibiyete hasret kalan Galatasaray'da Fatih Terim'e büyük tepki! Taraftarlar istifaya çağırıyor - Haberler Spor
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