Galibiyete hasret kalan Galatasaray'da Fatih Terim'e büyük tepki! Taraftarlar istifaya çağırıyor
Süper Lig'de 3 haftadır galibiyete hasret kalan Galatasaray'da taraftarlar Fatih Terim'e tepkili. Sosyal medyada, "Fatih Terim istifa" etiketini gündemin zirvesine çıkaran sarı-kırmızılılar, deneyimli hocanın başarısızlığın sorumlusu olduğu yönünde paylaşımlar yaptı.
Avrupa Ligi'nde Lazio'yu deviren Galatasaray, Süper Lig'de yine istediğini alamadı. Alanyaspor'a yenilerek ligde ilk mağlubiyetini yaşayan sarı-kırmızılılarda taraftarlar Fatih Terim'e sosyal medyada tepki gösterdi.
GÜNDEMİN ZİRVESİNE OTURDU
3 haftadır takımın galibiyete hasret kaldığını belirten sarı-kırmızılı taraftarlar, deneyimli hocaya istifa çağrısında bulundu. Sosyal medyada "Fatih Terim istifa" etiketiyle yapılan paylaşımlar kısa sürede gündemin zirvesine çıktı.
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