Galibiyet hasretleri sürüyor! Sivasspor, sahasında Giresunspor'la 0-0 berabere kaldı

Süper Lig'in 12. haftasında Sivasspor, 4 Eylül Stadyumu'nda Giresunspor'u konuk etti. Son haftalarda galibiyeti unutan iki takımın karşılaşması golsüz berabere bitti.

İKİ TAKIM DA GALİBİYETE HASRET KALDI

Sivasspor'da Uğur Çiftçi, 84. dakikada gördüğü kırmızı karta oyun dışı kaldı. Giresunspor'da ise 4 dakika sonra Hamidou Traore, kırmızı kartla oyundan ihraç edildi. Bu sonucun ardından Sivasspor, üst üste 4. beraberliğini aldı ve puanını 13 yaptı. 3 maçtır kazanamayan Giresunspor ise puanını 10'a yükseltti.

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