Galibiyet hasretleri sürüyor! Sivasspor, sahasında Giresunspor'la 0-0 berabere kaldı
Süper Lig'de 12. hafta mücadelesinde Sivasspor, sahasında Giresunspor'la 0-0 berabere kaldı. Üst üste 4. beraberliğini alan Yiğidolar puanını 13 yaparak 13. sıraya yerleşti. Galibiyet hasretini 3 maça çıkaran Karadeniz ekibi ise 10 puanla 17. sıraya yükseldi.
Süper Lig'in 12. haftasında Sivasspor, 4 Eylül Stadyumu'nda Giresunspor'u konuk etti. Son haftalarda galibiyeti unutan iki takımın karşılaşması golsüz berabere bitti.
İKİ TAKIM DA GALİBİYETE HASRET KALDI
Sivasspor'da Uğur Çiftçi, 84. dakikada gördüğü kırmızı karta oyun dışı kaldı. Giresunspor'da ise 4 dakika sonra Hamidou Traore, kırmızı kartla oyundan ihraç edildi. Bu sonucun ardından Sivasspor, üst üste 4. beraberliğini aldı ve puanını 13 yaptı. 3 maçtır kazanamayan Giresunspor ise puanını 10'a yükseltti.
Haberler.com - Spor Haberleri
Haberi Kaydet