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Galerilerin satılık ve kiralık araçları yol ve kaldırım üstüne park etmesi yasaklandı

İkinci el araç satışına yönelik düzenleme ile satılık ve kiralık araçların yol ve kaldırım üzerine park etmesi yasaklandı. Uygulamaya yönelik denetimleri Ticaret Bakanlığı ekipleri yapacak ve kuralı ihlal edenlere 2 bin lira ceza kesilecek.

Galerilerin satılık ve kiralık araçları yol ve kaldırım üstüne park etmesi yasaklandı
18.08.2020 09:27 | Son Güncelleme: 18.08.2020 09:30

Araba galerilerinin yol ve kaldırım üstüne satılık ve kiralık araçlarının park edilmesi yasaklanıyor. Geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete'de yayınlanan düzenlemeye göre, teşhir ürünlerin kaldırım ve yol üstüne park edenlere 2 bin TL'den başlayan cezalar uygulanacak.

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, yeni düzenleme sonrası vatandaşın da tepkisini çeken görüntüler tarihe karışacak. Uygulamaya yönelik denetimleri ise Ticaret Bakanlığı ekipleri yapacak. Yasağa uymayanlara iki bin TL'den başlayan para cezasının uygulanması gündeme gelecek. Öte yandan otomobil alışveriş merkezleri için ise 150 bin ve üzeri nüfus olan yerleşim yeri için en 30 işletme şartı getirilecek.

İkinci el araç satışına yönelik düzenlemede dikkat çeken bir detay da yer aldı. Söz konusu yönetmelik kapsamında vatandaşın büyük tepkisine de yol açan satılık ve kiralık araçların yol ve kaldırım işgali de sona ermiş olacak. Geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmelik değişikliğine göre araç alım satımı ile uğraşanlar yol ve kaldırım gibi kamunun ortak kullanımına ayrılmış alanları teşhir alanı olarak kullanamayacak.

BAKANLIK DENETLEYECEK

1 Eylül'den itibaren uygulanmaya başlaması beklenen değişiklik kapsamında gerekli olan denetimler ise Ticaret Bakanlığı'na bağlı il müdürlükleri tarafından yapılacak.Denetimlerin yanı sıra gelen şikayet ve ihbarlar üzerine yapılacak incelemelerde yol ve kaldırım işgali yapmaya devam ederek yönetmeliğe aykırı şekilde hareket edenlere ise ilgili Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkındaki kanunun 18 inci maddesinde öngörülen idari para cezaları uygulanacak.

İKİ BİN TL'DEN BAŞLAYAN CEZASI VAR

Bu ceza oranı ise ilgili kanunun 18. maddesinde; ''Bakanlıkça alınan tedbirlere ve yapılan ikincil düzenlemelere uymayanlara ve denetime yetkili olanlarca istenilen defter, belge ve diğer kayıtlar ile bunlara ilişkin bilgileri vermeyenlere veya eksik verenlere ya da denetim elemanlarının görevlerini yapmalarını engelleyenlere iki bin Türk lirası.'' şeklinde öngörülüyor.

150 BİNDE EN AZ 30 İŞLETME ŞARTI

Öte yandan mevcut düzenleme kapsamında nüfusu 150 binden az olan yerleşim yerlerinde bir yapı ve alan bütünlüğünde en az 15 işletme, nüfusu 150 bin ve üzeri olan yerleşim yerlerinde ise en az 30 işletmenin faaliyet gösterebileceği araç alım satım merkezleri inşa edilebilecek. Toplu iş yerleri oluşturulurken, bu iş yerlerinin çevreye ve trafiğe getireceği yükler ile ikamet amacıyla kullanılan yerlere uzaklığı ve ulaşım imkânları da dikkate alınacak.

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