Galaxy Watch4 Serisi, Saat&Saat'in bazı mağazalarında satışta - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Galaxy Watch4 Serisi, Saat&Saat'in bazı mağazalarında satışta

AA / Uğur Aslanhan - Haberler | Ekonomi
Galaxy Watch4 Serisi, Saat&Saat'in bazı mağazalarında satışta

Samsung'un yeni işletim sistemi ve kullanıcı arayüzüyle kullanıma sunduğu Galaxy Watch4 Serisi akıllı saatleri, Saat&Saat mağazalarında da satışa sunuldu.

Samsung'un yeni işletim sistemi ve kullanıcı arayüzüyle kullanıma sunduğu Galaxy Watch4 Serisi akıllı saatleri, Saat&Saat mağazalarında da satışa sunuldu.

Samsung'dan yapılan açıklamaya göre, Galaxy Watch4 ve Watch4 Classic akıllı saatleri, Saat&Saat farkıyla tüketicilerle buluşuyor.

Tüketiciler, hayatı kolaylaştıran özellikleriyle tüketicilerin beğenisini kazanan akıllı saatleri Saat&Saat'in internet sitesinden ya da seçili mağazalarında deneyimleyerek alabilecek.

Galaxy Watch4 44 mm ebadında siyah, yeşil, gümüş; 40 mm boyutunda ise siyah, pembe altın, gümüş renk seçenekleri ile sunuluyor. Galaxy Watch4 Classic ise 46 mm ve 42 mm boyutlarında siyah ve gümüş renk seçenekleri ile tüketicilerle buluşuyor.

AA / Uğur Aslanhan - Ekonomi Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title