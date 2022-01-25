Galatasaraylıların sevinci kursağında kaldı! İşte Gomis'in geri dönmek için istediği çılgın rakam - Haberler Spor
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Galatasaraylıların sevinci kursağında kaldı! İşte Gomis'in geri dönmek için istediği çılgın rakam

Galatasaraylıların sevinci kursağında kaldı! İşte Gomis'in geri dönmek için istediği çılgın rakam

Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın Bafetimbi Gomis'le görüştüklerini açıklaması sarı-kırmızılı taraftarları oldukça heyecanlandırdı. Fransız golcünün ise Galatasaray'dan talebi ortaya çıktı. 36 yaşındaki futbolcu kendisine 1 milyon euro vermeye hazır olan Galatasaray'dan 1.5 yıllık 3 milyon euro istedi.

Galatasaray'da forma giydiği 2017/2018 sezonunda attığı 29 golle Süper Lig'e damga vuran ve daha sonra sarı-kırmızılı kulübe 6 milyon dolar kazandırarak Suudi Arabistan takımı Al-Hilal'in yolunu tutan Bafetimbi Gomis'in buradaki macerası da sona erdi. Al Hilal'le yollarını ayırmasının ardından Galatasaray'ın talip olduğu Fransız golcünün sarı-kırmızılılardan istediği ücret belli oldu.

3 MİLYON EURO TALEP ETTİ

Fanatik'in haberine göre, 36 yaşındaki forvet için 1 milyon euro civarı bir ücreti gözden çıkaran Galatasaray, tecrübeli oyuncuya 1.5 yıllık kontrat önerdi. Gomis'in ise 3 milyon euro talep ettiği öğrenildi.

Galatasaraylıların sevinci kursağında kaldı! İşte Gomis'in geri dönmek için istediği çılgın rakam

GOL MAKİNESİ GOMİS

Gomis, Galatasaray'daki golcü kimliğini, Suudi Arabistan'da da aynı ivmeyle sürdürdü. Al Hilal'deki ilk sezonunda 46 maçta 35 gol atan tecrübeli futbolcu, 2019-2020'de 40 maçta 33 gol, 2020-2021'de 42 maçta 30 golle oynadı. Bu sezon başında transfer edilen Marega'ya formasını kaptıran Gomis, 19 maçta 9 golde kaldı.

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Bafetimbi Gomis, Galatasaray, Spor, Haber

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