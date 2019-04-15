Galatasaraylı Yöneticiler, MHK Başkanı Sabri Çelik ile Görüştü

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, ikinci başkan Abdurrahim Albayrak ve başkan yardımcısı Yusuf Günay, bugün saat 15.30'da Türkiye Futbol Federasyonu'nun Beylerbeyi'ndeki ofisinde Merkez Hakem Kurulu Başkanı Sabri Çelik, başkan vekili Mustafa Çulcu ve yönetim kurulu üyesi Muhittin Boşat ile görüştü. Görüşmede, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Ülker Stadı'nda dün oynanan ve 1-1 sona eren Fenerbahçe-Galatasaray derbisindeki hakem kararlarının ele alındığı bildirildi.

"HAYIRLI OLSUN DEMEK İÇİN ZİYARETTE BULUNDUK"

Yaklaşık 40 dakikalık görüşmenin ardından konuşan başkan Mustafa Cengiz, "Konuyla ilgili sonra açıklama yapacağız. 'Kara pazar' ile ilgili bir görüşme yaptık. Hem genel, hem de hayırlı olsun demek için ziyarette bulunduk" açıklamasında bulundu. Cengiz, "Sabri Çelik, Mustafa Çulcu ve Muhittin Boşat ile görüştük ve kendilerinden VAR odasıyla hakem arasında yapılan görüşme kayıtlarını istedik" dedi.

Kaynak: AA