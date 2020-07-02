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Monaco'nun çağırdığı Onyekuru, Trabzonspor maçında oynayamayacak

Fansız kulübü Monaco, Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Henry Onyekuru'yu sözleşmesinin bittiği gerekçesiyle geri çağırdı. Nijeryalı futbolcu, ligde oynanacak Trabzonspor maçında forma giyemeyecek.

02.07.2020 18:32 | Son Güncelleme: 02.07.2020 18:57

Galatasaray'da Henry Onyekuru, Monaco'nun izin vermemesi sebebiyle Trabzonspor ve kalan maçlarda forma giyemeyecek.

Fransız kulübünde Leonardo Jardim döneminde şans bulamayan Henry Onyekuru'yu yeni teknik direktör Robert Moreno değerlendirmek istiyor. Robert Moreno, Onyekuru'yu kamp kadrosuna dahil edecek.

GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Sarı kırmızılı kulüp, Onyekuru'nun sezonun geri kalanında forma giymesi için Monaco ile görüşmeleri başlattı. İki kulüp arasında anlaşma sağlanması halinde, Onyekuru ligin son 5 maçında sarı kırmızılı formayı giyecek.

"FIFA'NIN KARARI BAĞLAYICI KARAR DEĞİL, TAVSİYE KARAR"

Spor Hukukçusu Ersin Hamarat konuyla ilgili Demirören Haber Ajansı'na verdiği demeçte, FIFA'nın Kovid-19 sürecinde sözleşmelerle ilgili açıkladığı kararın bağlayıcı olmadığını ve bir tavsiye olduğunu dile getirirken, şu ifadeleri kullandı: "FIFA tarafından Kovid-19 ile ilgili çıkan karar bağlayıcı değil, tavsiye. Kiralık sözleşmesi biten sporcularda, iki takım arasında yeni bir sözleşme yapılmadığı sürece, asıl kulübün oyuncuyu çağırma hakkı var. Galatasaray ile Monaco arasında bu 1 aylık süreç için yeni bir anlaşma yapılmalı. Burada asıl soru, 1 aylık ücreti kim vereceği."

Monaco'nun çağırdığı Onyekuru, Trabzonspor maçında oynayamayacak
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