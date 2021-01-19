Galatasaraylı Omar Elabdellaoui, hastaneden taburcu oldu
Yaşadığı talihsiz kaza nedeniyle bir süredir hastanede tedavi gören Omar Elabdellaoui taburcu oldu. Galatasaray resmi hesabından yaptığı açıklamada, oyuncunun tedavisine evinden devam edileceğini duyurdu.
Havai fişek patlaması sonucu gözünden ciddi şekilde yaralanan ve 18 gündür hastanede tedavi gören Norveçli futbolcu Omar Elabdellaoui ile ilgili Galatasaray'dan sevindirici haber geldi.
Sosyal medyadan yapılan açıklamada; "Yılbaşı gecesi talihsiz bir kaza geçiren oyuncumuz Omar Elabdellaoui bugün sponsor hastanemiz Liv Hospital'dan taburcu olmuştur. Oyuncumuzun tedavisi evinde sürecektir" ifadeleri kullanıldı.
HAVAİ FİŞEK ELİNDE PATLAMIŞTI
Elabdellaoui, yılbaşı gecesi çocuklarını eğlendirmek isterken elinde havai fişek patlaması sonucu yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı. 29 yaşındaki futbolcu gözlerinden ve ellerinden ağır bir şekilde yaralanmıştı.