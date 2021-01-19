Galatasaraylı Omar Elabdellaoui, hastaneden taburcu oldu

Yaşadığı talihsiz kaza nedeniyle bir süredir hastanede tedavi gören Omar Elabdellaoui taburcu oldu. Galatasaray resmi hesabından yaptığı açıklamada, oyuncunun tedavisine evinden devam edileceğini duyurdu.