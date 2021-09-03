Galatasaraylı Oğulcan, güzel sevgilisi Peri'ye evlilik teklifi yaptı

Oğulcan Çağlayan, dünyaevine giriyor. Son zamanlarda lisans konusu yüzünden gündemden düşmeyen 25 yaşındaki kanat oyuncusu, Peri Ispartalı ile hayatını birleştirme kararı aldı. Oğulcan ve sevgilisinin kaptan Arda'nın teknesinde çıkan fotoğrafları gündemi sallamıştı.

Sarı-Kırmızılı takımda lisans krizi yüzünden forma giyen Oğulcan, bu sorunun çözülmesiyle rahat bir nefes aldı, ardından da sevgilisiyle hayatını birleştirmek için dev bir adım attı. 25 yaşındaki kanat oyuncusu, sevgilisi Peri Ispartalı'ya evlenme teklifi etti.

GALATASARAY'DAN KINAMA

Arda Turan'ın teknesinde Oğulcan ve sevgilisinin samimi fotoğrafları basına sızmıştı. Galatasaray, genç futbolcunun görüntülerini sızdıranları kınamıştı.