Galatasaraylı Oğulcan, güzel sevgilisi Peri'ye evlilik teklifi yaptı
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Galatasaraylı Oğulcan, güzel sevgilisi Peri'ye evlilik teklifi yaptı

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Oğulcan Çağlayan, dünyaevine giriyor. Son zamanlarda lisans konusu yüzünden gündemden düşmeyen 25 yaşındaki kanat oyuncusu, Peri Ispartalı ile hayatını birleştirme kararı aldı. Oğulcan ve sevgilisinin kaptan Arda'nın teknesinde çıkan fotoğrafları gündemi sallamıştı.

Sarı-Kırmızılı takımda lisans krizi yüzünden forma giyen Oğulcan, bu sorunun çözülmesiyle rahat bir nefes aldı, ardından da sevgilisiyle hayatını birleştirmek için dev bir adım attı. 25 yaşındaki kanat oyuncusu, sevgilisi Peri Ispartalı'ya evlenme teklifi etti.

Galatasaraylı Oğulcan, güzel sevgilisi Peri'ye evlilik teklifi yaptı

GALATASARAY'DAN KINAMA

Arda Turan'ın teknesinde Oğulcan ve sevgilisinin samimi fotoğrafları basına sızmıştı. Galatasaray, genç futbolcunun görüntülerini sızdıranları kınamıştı.

Galatasaraylı Oğulcan, güzel sevgilisi Peri'ye evlilik teklifi yaptı
Galatasaraylı Oğulcan, güzel sevgilisi Peri'ye evlilik teklifi yaptı
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Haber Yorumları (2)
ERAY IÇKAYA: PARA BU TARAFTA PERİ ALIR . AMA OTEKİ TARAFTA HURİ ALAMAZ :)
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ZEYNEP NURSEN: Hiç çirkin veya yaşı büyük biriyle birlikte olan futbolcu görmedim, bol para var diye hep güzel çıtırlar geliyor onlara
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500
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Galatasaraylı Oğulcan, güzel sevgilisi Peri'ye evlilik teklifi yaptı - Haberler Spor
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