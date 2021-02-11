Galatasaraylı Oğulcan Çağlayan'ın 6 maçlık cezası 3'e indirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Galatasaraylı Oğulcan Çağlayan'ın 6 maçlık cezası 3'e indirildi

11.02.2021 19:11 | Son Güncelleme: 11.02.2021 19:24

TFF Tahkim Kurulu, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu tarafından 6 maç ceza verilen Galatasaraylı Oğulcan Çağlayan'ın cezasının 3 maça indirildiğini duyurdu.

Galatasaray'da transfer usulsüzlüğü gerekçesiyle 6 maçtan men edilen Oğulcan Çağlayan'ın cezasına indirim geldi.

Tahkim Kurulu, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu tarafından Galatasaray'a transferi nedeniyle Oğulcan Çağlayan'a verilen 6 maçlık cezanın 3 maça indirildiğini açıkladı.

Konuyla ilgili yapılan açıklama şu şekilde;

"Galatasaray Sportif Sınai ve Tic. Yat. A.Ş. ve futbolcu Oğulcan Çağlayan'ın Rize Spor Futbol Yat. San. Tic. A.Ş. ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 05.12.2020 tarih ve E.2020/260 (Birleşen E.2020/274) - K.2020/394 sayılı kararına itirazları incelendi. Kurulumuz'un 08.02.2021 tarihli ara kararı gereğince Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbolcu Tescil İşleri Müdürlüğü'ne yazılan yazıya cevap verildiği görüldü. Davalı futbolcu vekilinin 09.02.2021 tarihli dilekçesi kapsamında Profesyonel Futbolcu Tescil İşleri Müdürlüğü'ne yazı yazılması talebinin reddine (oybirliği ile) karar verilerek dosyanın incelenmesine devam edildi; Yapılan müzakere neticesinde;

- Asıl davada Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

- Birleşen davada PFSTT 30/3 maddesi uyarınca davalı futbolcuya verilen 6 resmi müsabakadan men cezasının; 3 resmi müsabakadan men cezası şeklinde düzeltilmesine oyçokluğu ile karar verilmiştir."

Galatasaraylı Oğulcan Çağlayan'ın 6 maçlık cezası 3'e indirildi
Haber Yorumları (1)
CANMEN: Aferin. . . iyi Okul yaptiniz. . . gelde bundan sonra yasa ve etik ara. . . ?!?
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özcan Özel Pervin Buldan Muharrem İnce Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Ali Çelebi
Magazin Müge Anlı Hande Erçel Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı
Spor Arda Turan Erol Bulut Ünal Karaman Mustafa Cengiz Mahmut Tekdemir
Tüm Haberler Kar Milli England İntihar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Galatasaraylı Oğulcan Çağlayan'ın 6 maçlık cezası 3'e indirildi - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.2.2021 20:02:13. #1.16#
title