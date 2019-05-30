Galatasaraylı Muğdat Çelik, Sivasspor yolunda!

Galatasaray ile sözleşmesi biten Muğdat Çelik'in Süper Lig ekibi Sivasspor ile anlaştığı ortaya çıktı.

Galatasaray ile olan sözleşmesi sona eren Muğdat Çelik'e Sivasspor'un talip olduğu öğrenildi.

Takvim'de yer alan habere göre; Yiğidolar'ın tecrübeli oyuncuyla temas kurduğu bildirildi. Ancak Galatasaray'da devam etmek isteyen Muğdat Çelik'in Fatih Terim'in kararını bekleyeceği ve buna göre harekat edeceği bildirildi. Muğdat, Cimbom'da 4 gol ve 1 asist üretti.

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YORUMLAR (1)

  • DJ:
    Adam geçen hafta Sivas''a 2 gol attı hemen transfer oluyo, Allah''tan kupa maçında Keçiörengücü''ne gol atamamış :)
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